Ordu Caddesi trafiğe kapandı: Laleli ve Kapalıçarşı'da ticaretin trafiği artacak

Sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin de en büyük ticaret merkezleri arasında yer alan Laleli ve Kapalıçarşı’da yoğun araç trafiğine yol açan Ordu Caddesi, Yayalaştırma ve Kontrollü Trafik Sirkülasyonu projesi kapsamında önceki gün itibari ile araç trafiğine kapandı. Aksaray’dan Beyazıt’a kadar uzanan cadde 10:00- 21:00 saatleri arasında sadece lojistik amaçlı araçlarla turizm araçları ve taksilere açık olacak. Hayata geçen uygulamayla yaya erişilebilirliği, kültürel ve turistik mekanların görünür kılınması, bölgedeki ticaretin gelişmesi, tarihi dokudaki hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

7 bin esnaf faaliyette

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, kendilerinin öncü olduğu, Fatih ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen projenin 6-7 yıldır devam ettiğini ve nihayete ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Söz konusu kararın bölgede özellikle perakende alışverişe büyük etkisi olacağını ve ticari hacmi en az yüzde 30 artıracağını söyleyen Eyyüpkoca’nın verdiği bilgilere göre 7 bin esnaf ve 50 bini aşkın çalışanın bulunduğu bölgede ticaret hacmi salgın öncesinde 3 milyar dolarlara kadar çıkmıştı. Ancak salgın nedeni ile söz konusu rakam 1-1,5 milyar dolarlara kadar geriledi.

Tarihi caddenin 1950'lerdeki hali

Tanımlı plakalar girebilecek

Bölgede yeni sezonun başladığını aktaran Eyyüpkoca, “Çok zorlanarak bugünlere geldik. Çok istediğimiz bir durumdu. Aşırı bir trafik ve yoğunluk vardı. Yurtdışına toptan çalışan firmaların yoğun olduğu bir bölge burası. Bundan böyle sadece sisteme tanımlı plakalar girebilecek bölgeye. Yarım saatte yükünü indirip çıkacak. Süreyi ihlal edene kabahatler kanununa göre 480 TL ceza kesilecek. Esnafın memnuniyeti yüzde 100” dedi.

Taşımaları buggy yapacak

Son dönemde artan ve çok iyi bir görüntü oluşturmayan 3 tekerlekli araç yoğunluğuna da dikkat çeken Eyyüpkoca, yeni düzenlemede onların da alana giremeyeceğini ve nakliye hizmetleri için buggy hizmetinin yaygınlaşacağını belirtti. Eyyüpkoca, şöyle devam etti: “Fatih Belediyesi tarafından standardı belirlenmiş buggyler yük taşıma işini yapacak. Dönüşüm için 6 ay süre koyduk. Biz 100150 civarında buggy’nin alanın tüm hizmetini göreceğini tahmin ediyoruz. Ranta dönüşmesine de müsaade etmeyeceğiz.”

Perakende dükkan sayısı artacak

Bölge sadece trafiğe kapanma ile sınırlı kalmayacak. Çevre ve peyzaj düzenlemesinin de yapılacağını aktaran LASİAD Başkanı, “Ziyaretçiler, özellikle turistler yürürken daha güvende hissedecekler ve çok daha rahat alışveriş yapacaklar. Perakende alışverişe yapacağı katkı bölgenin yapısını da değiştirecektir. Hali hazırda yüzde 90 olan toptan satışın perakende lehine az da olsa değişeceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Asıl canlanma okullar açılınca başlayacak

Bölgede salgın etkileri hala devam ediyor. Salgın öncesine göre ticaretin yüzde 30-40 geride olduğu belirtiliyor. Bölgede yavaş yavaş toparlanmanın başladığı bilgisini veren Gıyaseddin Eyyüpkoca, “Yaz sezonunu kötü geçirmedik. Yeni sezonu da açtık. Tam zirvede değiliz ama iyi gidiyor şimdilik. Bölgemizde asıl hareketlilik okullar açıldığında eylülde olur. Vakalar yükselmez, uluslararası uçuşlarda sıkıntı olmazsa beklentimiz çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: dunya.com/Yener KARADENİZ