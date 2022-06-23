Orakla biçiyor, patozla harman çekiyorlar

Kozan’ın sarp arazilere sahip Karanebili Mahallesi’nde çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarında buğday hasadına imece usulü başlıyor.

Anadolu’da ilk uygarlıklardan beri kullanılan ilk tarım aletlerinden orak ve ellikle ekinlerini biçen köylüler, ekmeklik buğdaylarını da patozla çıkarıyor.

Mahallelerinde imece usulü buğday hasadını yapan 70 yaşındaki Mustafa Ağluç, “Arazi sarp ve yollar bozuk olduğu için el emeğiyle hasat yapıyoruz. Teknoloji buraya uyum sağlamıyor. Harmanımızı patozla çekiyoruz. Bu yaştayım hala dirgen ile sap atıyor, orakla ekin biçiyorum. Zor işler paletli biçerlerin gelip tarlamızda bizlerin yardımcısı olmasını isteriz ama yollar buna şimdilik uygun değil. 20 yaşından beri köyümde böyleyim eskiden neyse hala aynı şartlarda çalışıyoruz” diye konuştu.

68 yaşındaki İmran Ağluç ise, "Hala çalışıyor bu işi yapıyorum. 15 yaşından beri bu işin içindeyim. Bu işler çok yorucu artık" dedi.

Genç çiftçilerden Gürdal Özkan da mahallelerinde imece usulü herkesin tarlasında üretim yaptığını belirterek, “Buğday hasadımızı gerçekleştirmek için buraya geldik. 15 dönüm olan arazimizdeki buğdayımızın hasadını eski usul yöntemle yaparak bu sezonluk alın terimizi alacağız inşallah. Bu sene hava şartlarından dolayı verim düşük ama biz gençler üreteceğiz, üretmekten vazgeçmiyoruz. Dedelerimizden kalan tarlalarımızı boş bırakmadan ekeceğiz. Tek sıkıntımız arazi şartlarından dolayı yol eksikliği. Sıkıntısını hala yaşıyoruz bu sebepten biçerdöver getiremiyoruz tarlamıza. Yüz yıllık geleneği köylerde sürdürüyoruz” dedi.