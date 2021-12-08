banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'da büyüdü

- Oppo Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Johnny Zhang:- "Orta ve Doğu Avrupa'da büyümeye ve genişlemeye devam ederken, ürünlerimizi sade ve kullanımı kolay hale getirmeye odaklanıyoruz"

Ekonomi 08.12.2021, 14:53
Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'da büyüdü

İSTANBUL (AA) - Bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 büyüme elde eden Oppo, Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da ilk kez ilk üç marka arasında yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'da (CEE) büyümesini "glokal" marka stratejisine borçlu olduğunu açıkladı. Bu strateji, insanların yaşamına güç katan ürünler ve inovasyonlar geliştirmek için küresel kaynakları yerel yeteneklerle birleştiriyor.

Canalys'e göre Oppo, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 130'dan fazla büyüme elde eden Romanya, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60'tan fazla büyüme elde eden Türkiye ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44'ten fazla büyüme elde eden Polonya gibi büyük pazarlar da dahil olmak üzere 2021'in üçüncü çeyreğinde, bölge genelinde pazar lideri bir büyüme yakaladı. Bu büyüme, Oppo teknolojilerinin bölge genelinde artan popülaritesini vurguladı ve toplamda yüzde 45'lik bir yıllık büyüme oranıyla Oppo'nun Avrupa'nın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu güçlendirdi.

CEE bölgesinde 400 milyondan fazla nüfusa sahip 11 ülkede faaliyet gösteren Oppo, son mali çeyrekte bazı pazarlarda başarılara imza attı. Oppo ilk kez Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da ilk üç akıllı telefon üreticisi arasında yer aldı. Faaliyetlerine yaz aylarında başladığı Macaristan ve Slovakya'da, Oppo'nun satışları sırasıyla yüzde 232 ve yüzde 224 arttı ve Oppo bu ülkelerde ilk dört marka arasında yer aldı. Kazakistan'da ise Oppo'nun Reno Serisindeki (Reno5 ve Reno6) en yeni modeller, kendi fiyat segmentlerinde yüzde 31 pazar payı elde etti. Rusya gibi daha olgun pazarlarda, online satışları 2021'in başından bu yana yüzde 600 artış gösteren Oppo, Romanya'daki ilk yılında yüzde 14 pazar payı elde etti ve Reno6 Serisi satışları yüzde 400 arttı.

- "Bölgelerdeki kullanıcılar yaklaşımımızdaki gerçek değeri görüyor"

Oppo'nun marka araştırması, Orta ve Doğu Avrupa'daki müşterilerin güvenilir olmaya, inovasyona ve kolay kullanım sunmaya odaklanan teknoloji şirketlerini nasıl değerlendirdiğini ortaya koydu. Oppo, bu üç alanın tümünde bölgede önemli yatırımlar yaptı. Oppo'nun bu bölgedeki yatırımları arasında, tüm Oppo ürünlerinin güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmak için Romanya'daki ilk Avrupa Test Merkezi'nin geliştirilmesi, Oppo'nun en yeni akıllı telefon inovasyonlarını hayata geçirmek için Türkiye'de son teknolojiye sahip yeni bir üretim merkezinin açılması, yereldeki tüketici ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak iyi görünmek, iyi hissetmek ve iyi çalışmak adına her zaman güvenilebilecek sezgisel ve ergonomik ürünler geliştirmek, çeşitliliği benimseyen yetenekli bir yerel iş gücü yaratmak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Johnny Zhang, "Oppo genç bir marka ve en yeni inovasyonları geliştirmek DNA'mızda yer alıyor. Orta ve Doğu Avrupa'da büyümeye ve genişlemeye devam ederken, ürünlerimizi sade ve kullanımı kolay hale getirmeye odaklanıyoruz. Bir yandan yaratıcılık ve kişisellik üzerinde tam kontrol sunarken tüketicilerin en çok önem verdikleriyle bağlantıda kalmalarını sağlıyoruz. Bölgelerdeki kullanıcılar yaklaşımımızdaki gerçek değeri görüyor ve bu da Oppo'nun pazarlardaki başarısının devam etmesini sağlıyor.​" ifadelerini kullandı.

Orta ve Doğu Avrupa'daki yeni başarısını pekiştirmek adına Oppo, 14-15 Aralık'ta gerçekleşecek olan "INNO DAY" etkinliğinde en yeni donanımlarını ve inovasyonlarını tanıtacak. Canlı etkinlik tüketicilere açık olarak gerçekleşecek.

#oppo
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8