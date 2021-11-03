Oppo, A16 modelini tüketicilerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Oppo, sürekli hareket halindeki kullanıcılar için tasarlanan A Serisi'nin yeni modeli A16'yı piyasaya sundu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo A16, günlük ihtiyaçlarından ödün vermeyen ve şık tasarıma düşkün akıllı telefon kullanıcıları için dikkatleri üzerine çekiyor. Oppo A16'nın 6,52 inç büyüklüğündeki Göz Koruyucu Ekranı, sevilen eğlence içeriklerini rahatça izlemeyi sağlıyor. Ultra net üçlü kamerasıyla yaşamın en güzel anlarını yakalamayı sağlayan Oppo A16, uzun ömürlü 5000 mAh piline sahip.

Parlaklık ile pratikliği bir arada sunan Oppo A16'da ısıyı dağıtan yüksek termal iletken alüminyumdan üretilen bir arka kapak bulunuyor. Rahatlık sunmasının yanında, lazerle işlenmiş, vakum kaplamalı dekoratif çerçeve ise kapaktaki metalik parlaklığı öne çıkarıyor. Yalnızca 8,4 mm kalınlığındaki orta çerçeve, hem LCD ekranı hem de 5000 mAh pili olan bir telefon için "şaşırtıcı derecede" ince bir yapıda bulunuyor.

Oppo A16, benzersiz kişiliklerini ifade eden kullanıcılar için moda renklerle birlikte geliyor. Kristal siyah; derin siyah doku içinde mavi bir renk tonuyla şeffaf bir kristal parlaklık veriyor. İnci mavisi; enerjiyi ileten metalik, inci gibi parlak bir parıltıyla öne çıkıyor.



Oppo A16, fotoğraf çekerken metinleri ayırt edebilen Google Lens OCR özelliğiyle seyahat ederken farklı dillerdeki metinleri çevirebilmeyi sağlıyor. Sosyal bir yaşam tarzı düşünülerek oluşturulan ve yerleşik Google Nearby'a sahip olan cihaz, Oppo marka dışındaki telefonlarla veri paylaşmaya da olanak tanıyan Nearby Share işlevini kullanarak başkalarıyla bağlantı kurmaya olanak tanıyor.

