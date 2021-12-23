banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!

Opel'e 2021 yılında çok sayıda ödül

- Opel CEO'su Uwe Hochgeschurtz:- "Tüm bu ödüllerle gurur duyuyoruz. Bunlar Opel'in işine bağlılığını ve tutkusunu gözler önüne seriyor"

Ekonomi 23.12.2021, 17:26
Opel'e 2021 yılında çok sayıda ödül

İSTANBUL (AA) - Opel'in modelleri, 2021 yılında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Opel Vivaro-e'nin layık görüldüğü "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü ilkbaharda Opel'in Rüsselsheim'daki genel merkezinde yerini aldı. Bu ödül, en çok satan batarya elektrikli hafif ticari araç için bir ödüller dizisinin başlangıcı olmuştu. Vivaro-e, İngiltere'de "Yılın Elektrikli Vanı" seçildi ve sonrasında çok sayıda ödülün sahibi oldu. Opel'in Combo modeli ise hem içten yanmalı motor versiyonu hem de tamamen elektrikli versiyonu ile yıl boyunca Avrupa'da birçok ödülü Opel Müzesi'ne taşıdı.

Yeni Opel Mokka da 2021 yılının öne çıkan modellerinden biri oldu. Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, otomotiv endüstrisinin en ünlü ödüllerden biri olan "2021 Altın Direksiyon Ödülü"nü kazandı. Mokka, tasarımı, ileri teknolojiyi harmanlayan modern Alman SUV'si duruşuyla Top Gear dergisi tarafından "Yılın Tasarım Ödülü"ne layık görüldü. Mokka'nın görünümünün en önemli mimarı olan Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ise Automotive News Europe tarafından "Eurostar 2021" seçildi.

Bir grup idealist Opel mühendisi tarafından hayata geçirilen, batarya elektrikli Opel Manta GSe ElektroMOD, Fransa ve İspanya'da "Yılın Konsept Otomobili" seçilerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, "Tüm bu ödüllerle gurur duyuyoruz. Bunlar Opel'in işine bağlılığını ve tutkusunu gözler önüne seriyor. Tüm ekibimiz tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla, yollara harika otomobiller çıkardı. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 2021'de Opel'in kazandığı ödüller​​​​​​​

Corsa

En İyi Filo Süper Minisi

Fleet World, İngiltere

Yılın Değerli Otomobili

News İngiltere Otomobil Ödülleri

Grandland X

Dubai’de Yılın SUV’u

Autos Community, Dubai

Insignia Grand Sport

Yılın İş Otomobili

Kilometers Entreprise, Fransa

En İyi Üst-Orta Sınıf Otomobil

Business Car Ödülleri, İngiltere

Manta GSe ElektroMOD

Yılın Konsept Otomobili

Car and Driver Magazine, İspanya

Yılın Konsept Otomobili

Automobile Ödülleri, Fransa

Mokka

Yılın Tasarımı

Top Gear, İngiltere

Mokka-e

2021 Altın Direksiyon

Auto Bild / Bild am Sonntag, Almanya

Zafira Life

2021 Grand Prix

Za Rulem, Rusya

Combo Cargo

2021 Altın Direksiyon “En İyi Ticari Araç”

Rusya

Yılın Vanı

Auto Express Yeni Otomobil Ödülleri, İngiltere

Yılın Küçük Vanı

Parkers Yeni Otomobil Ödülleri 2021, İngiltere

Yılın Küçük Ticari Vanı

Trade Van Driver Ödülleri, İngiltere

Hafif Van Ödülü

Company Van Today, İngiltere

Combo-e Cargo

Yılın Vanı

What Car? Ödülleri, İngiltere

Yılın Elektrikli Vanı

What Van? Ödülleri, İngiltere

Vivaro-e

Yılın Uluslararası Vanı

IVOTY

Yılın Vanı

Van Fleet World, İngiltere

Yılın En İyi Elektrikli Vanı

EV Fleet World, İngiltere

Yılın Elektrikli Vanı

Auto Express, İngiltere

Yılın Vanı

Company Van Today, İngiltere

Çevre Ödülü

Company Van Today, İngiltere

Yılın Orta Boy Vanı

What Van? Ödülleri, İngiltere

Vivaro-e HYDROGEN

Yılın Dikkat Çeken Vanı Ödülü

What Van? Ödülleri, İngiltere

Mark Adams

Eurostar 2021

Automotive News Avrupa

Vauxhall

Yılın Hafif Ticari Araç Üreticisi

GreenFleet Ödülleri, İngiltere

#Opel
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8