Opel modellerinde kasım ayı kampanyası

İSTANBUL(AA) - Opel, kasım ayında da üstün teknolojili modellerini özel tekliflerle sunmaya devam ediyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni Crossland, 263 bin 700 TL’lik başlangıç fiyatı ile SUV konforunu ve sürüş keyfini otomobilseverlerle buluşturuyor. Markanın sıradışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka’nın ise başlangıç fiyatı Kasım ayında 399 bin 900 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Ayrıca Opel, yeni Mokka modelinin belli donanımlarında seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler) ve onların birinci derece yakınlarına ek indirim fırsatı sunuyor.



Opel’in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise 441 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bununla birlikte, Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 209 bin 900 TL’den başlayan fiyatları ile ön plana çıkarken, prestijli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 504 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde kasım ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Opel Combo Life’ın tüm donanım seviyelerine 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkânıyla sahip olunabiliyor.



Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 260 bin TL’den başlayan fiyat ve ek indirim olanakları ile satışa sunuluyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’da ise 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Combo Cargo’ya 194 bin 200 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ve ek indirim olanakları ile sahip olunabiliyor.

Opel, Zafira Life ve Vivaro modellerinde de kasım ayına özel fırsatlar sunuyor.



Buna göre, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro tüm versiyonları ile, 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro modelleri, Kasım ayı boyunca 245 bin 900 TL’den başlayan fiyatları ve ek indirimleriyle dikkat çekiyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life da 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla tercih edilebiliyor. Yeni Zafira Life, 384 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla hem KOBİ’leri hem de geniş aileleri hedefliyor.