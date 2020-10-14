Ons altındaki düşüş hızlanıyor

Küresel çevrede altın fiyatları izlenmeye devam ediyor. Daha önce yılı 2000 doların üzerinde tamamlaması öngörülen ons altın, 1900 doların altına gerileyerek 1892 düzeyine indi. Ons altındaki düşüş Dolar/TL paritesine bağlı olarak iç piyasada etkisini göstermedi. İç piyasada 24 ayar gram altın 483 lira olan seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Güncel altın fiyatları ise; çeyrek altın 793, yarım altın 1590, tam altın 3110 liradan satılıyor.