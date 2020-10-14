banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı
Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı
Dolar ve piyasalarda son durum
Dolar ve piyasalarda son durum
Küresel iflaslarda artış beklentisi
Küresel iflaslarda artış beklentisi
Ons altındaki düşüş hızlanıyor
Ons altındaki düşüş hızlanıyor

Ons altındaki düşüş hızlanıyor

Uluslararası piyasalarda yaşanan durgunluktan etkilenen ons altın, 1900 doların altına geriledi. İç piyasada ise dolar kuruna bağlı gram altın 483 lira seviyesindeki yerini korudu.

Ekonomi 14.10.2020, 14:25
3
Ons altındaki düşüş hızlanıyor

Küresel çevrede altın fiyatları izlenmeye devam ediyor. Daha önce yılı 2000 doların üzerinde tamamlaması öngörülen ons altın, 1900 doların altına gerileyerek 1892 düzeyine indi. Ons altındaki düşüş Dolar/TL paritesine bağlı olarak iç piyasada etkisini göstermedi. İç piyasada 24 ayar gram altın 483 lira olan seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
Güncel altın fiyatları ise; çeyrek altın 793, yarım altın 1590, tam altın 3110 liradan satılıyor.

Yorumlar (0)
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2