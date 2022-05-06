Online platforma taşınan lüks mobilyalara yoğun ilgi

Son dönemde online platformda satılan mobilya eşyalarına duyulan ilgi artmaya devam ediyor. Platform sayesinde eşyaların hem gönderimi hem de kurulumu ücretsiz yapılırken satın almadan önce eşyalara dokunmak da mümkün.

45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğu e-ticaret platformu olan Moleron’a talep arttı. Talebin artmasındaki en büyük nedenlerden biri de vatandaşların internetten gördükleri mobilya eşyalarına satın almadan dokunabiliyor olmaları. Özellikle son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen mobilya sektöründe, bu dijitalleşmeyle beraber satın alınan eşyalar ücretsiz bir şekilde vatandaşa gönderiliyor ve kurulumu da ücretsiz yapılıyor. Vatandaşların hem vakitten hem de nakitten tasarruf ettiği platform şu an Türkiye’de 67 şehre hizmet verirken platformun yakın zamanda 81 ile hizmet vermesi amaçlanıyor.

“Platformumuz sayesinde vatandaşlar hem vakitten hem nakitten tasarruf ediyor”

Konuyla ilgili konuşan Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, “Kovid döneminde 45 tane meslektaşımız ve 3 bin 500 tane üretici arkadaşımızı bir araya getirerek halkımıza lüks mobilyaları sunmak için bir platform oluşturduk. İlerleyen tarihlerde 100 tane meslektaşımızın olmasını planlıyoruz. Gayet de ilgi duyuluyor. Toplam 45 ilde varız ama 67 ile hizmet verebiliyoruz. Yıl sonuna doğru 81 ilimizde bayilerimizi oluşturarak 100 bayiyle Türkiye’ye hizmet verip akabinde de Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz. Örneğin Erzurum’daki bir vatandaş internetten mobilya beğeniyor, cesaret edip alamıyorsa ve vatandaşın da ailesi İstanbul’da yaşıyorsa, ailesine beğendiği mobilyayı söylüyor ve ailesi de gidip mobilyaya bakabiliyor. Bizim en büyük özelliğimiz hem online olarak varız hem de offline olarak varız. Yani bizim internet sayfalarımız da var mağaza showroomlarımız da var. İnsanların internet ortamında en çok korktuğu şey kaliteli mobilyayı alamama korkusuydu. Bizim platformumuzda hem kaliteli mobilya alabilecekler hem uygun fiyata alabilecekler hem de ücretsiz bir şekilde istedikleri yere kurdurtabilecekler. Yine bayimiz satış sonrası hizmeti de ücretsiz olarak veriyor. Platformumuzda, evlenen çiftler hem nakitten hem de vakitten kazanmış olacak” açıklamasında bulundu.

Moleron sitesinde gördükleri mobilya takımına bakmaya giden Yusuf Bıyık, “Nişanlım Erzurum’da okuyor. Kendisi internet sitesine erişmiş. Bizim de buradan gelip canlı olarak bakmamızı, dokunmamızı istedi. Mobilyalar tişört gibi bir şey artık bire bir internette gördüğümüz resimdeki ürünler burada. Farkları yok” dedi.

Oğluyla birlikte gelen Fatma Bıyık ise “Dokunarak alabileceğimizi bildiğimiz için geldik. Zaten gençler karar veriyor, biz maddi manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hem güzel bulduk hem güzel karşılandık, alışverişimizi yapmış olduk. Elleyerek dokunarak alalım dedik” şeklinde konuştu.