Online İşlemler’de kartlar 1 milyonu aştı
Türk Telekomlular, mobil uygulama ‘Online İşlemler’in sağladığı kolaylıkları sevdi. Fatura ödeme, TL yükleme gibi işlemlerin tek dokunuşla gerçekleştirildiği uygulamaya kaydedilen kredi kartı sayısı 1 milyonu geçti.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom’un ‘Online İşlemler’ mobil uygulaması, yenilikçi yaklaşımıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Fatura ödeme, TL yükleme, paket satın alma işlemleri uygulamaya kredi kartı bilgilerinin tanımlanmasıyla hızlandı. Kart bilgilerini uygulamaya kaydeden müşterilerin sayısı altı ayda 1 milyonu aştı.
Türk Telekom’un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek amacıyla sunduğu müşteri odaklı self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. ‘Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ya da TL göndermenin yanı sıra mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı sunuluyor.
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