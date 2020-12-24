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Online gerçekleştirilecek 8. ’Türkiye İnovasyon Haftası’ başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012 yılından itibaren düzenlenen, inovasyon ekosisteminin büyük buluşması Türkiye İnovasyon Haftası’ bu yıl pandemi nedeniyle online olarak 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ekonomi 24.12.2020, 13:13
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Online gerçekleştirilecek 8. ’Türkiye İnovasyon Haftası’ başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012 yılından itibaren düzenlenen, inovasyon ekosisteminin büyük buluşması Türkiye İnovasyon Haftası’ bu yıl pandemi nedeniyle online olarak 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012 yılından bu yana düzenlenen 8. Türkiye İnovasyon Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek İnovasyon Haftası’na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak. İnovasyonda çığır açan teknolojik buluşların sahipleri, başarı hikayeleri, inovasyon odaklı projeler ve inovasyonun çok yönlü ele alınacağı birçok panelin yer aldığı inovasyon haftasında Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger, geleceğin teknolojileri konusunda uzman fütürist bilim insanı Ray Kurzweil, Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz gibi global düzeyde alanında uzman isimler de konuşmacı olarak yer alıyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, 25-26 Aralık tarihinde düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası’na ilişkin değerlendirmede bulundu. Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Türkiye İnovasyon Haftası’nı gerçekleştireceklerini belirterek, "TİM olarak amacımız gençlere, iş dünyasına ve ihracata inovasyon kültürünü yerleştirmek istiyoruz. Bu nedenle yeni nesillerimizin daha kreatif fikirlerle hayata katılmalarını istiyoruz. Pandemiden dolayı toplantıyı fiziki olarak yapamıyoruz. Bu haftayı dijital bir şekilde gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin her tarafına bu kültürün yayılmasına ve geniş bir kitleye ulaşmasına katkı sağlıyoruz. 70’in üzerinde yerli ve yabancı konuşmacımız olacak. Instagram’ın kurucu ortağı Mike Krieger, mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere, keynote konuşmacılarımız arasında olacaklar. TOGG - Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da keynote konuşmacılarımız olarak, değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Burada önemli olan gençlerin ilgisini çekmektir. Gençler burada projelerini anlatma imkanı bulacaklar. İnovaLİG’e katılan firmalarımız ödül alacak" dedi.

"Türkiye ihracatla yükselecektir"

İnovasyonun başlı başına artık bir değer olarak görüldüğüne dikkat çeken Gülle, "İnovasyon bizim ihracatımıza değer katmak, firma ve ürünlerimizin niteliğini artırmak adına gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. Amacımız daha geniş kitlelere ulaşmaktır. Türkiye ihracatla yükselecektir. İnovasyon haftasında da ‘İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecektir’ sloganını kullanarak ihracat bilincinin yayılması için gayret edeceğiz. Bu önemli hafta 25-26 Aralık tarihlerinde turkiyeinovasyonhaftasi.com adresinden ve sosyal medya üzerinden yayınlanacak. Bu ortamda gerçekleşen bu organizasyonun konuşmacı ve konuların önemli desteğiyle bütün iş dünyasına ulaşmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her üretimimizin millileşme yönünde çok ciddi adımların atıldığını görüyoruz"

Son dönemde savunma sanayisindeki inovatif ürünlerle bir savaşın kaderini değiştirecek kadar etkili olunabildiğini gördüklerini söyleyen Gülle, "Amacımız ihracatımız içerisindeki yüksek teknolojili ürün ihracatını yüzde 10’lar seviyesine getirmek. Bununla ilgili çok önemli çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Her üretimimizin millileşme yönünde çok ciddi adımların atıldığını görüyoruz. Yerli otomobilimizin hikayesini ve arkasından gelecek ihracat hamlesiyle ülkemize büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Elektrik ve elektronik sektöründeki ihracat hamleleriyle burada önemli bir tedarikçi olma yolunda pazardan daha fazla pay almamız gerekiyor. Bütün sektörlerimizin inovasyona vereceği katkıyla ihracat hedeflerimizi 200 milyar doları ve hedeflenen 230 milyar doları kısa zaman içerisinde yakalamanın mümkün olduğunu biliyoruz. İhracat bir ülkenin en önemli inovasyonudur. Bu nedenle ihracatı farklı kılan dünyayla rekabet edebilecek özellikleri işin içine katmanızdır. Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. İhracat bu yıl, ülkemizin en önemli başarısı oldu. Hem Aralık ayında hem de yıl bazında hedeflerimizin üzerinde ihracatımızı gerçekleştireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"2021 yılı ihracatta ve üretimde başarılar gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacaktır"

Gülle, 2021 yılının bütün ümit ve beklentilerin ertelendiği bir yıl olduğunu belirterek, "Dünyada tedarik zincirinde çok önemli gelişmelerin olacağını biliyoruz. Hiçbir şeyin pandemi öncesindeki gibi olacağını kimse beklemesin. Bu değişimin içerisinde Türkiye çok önemli bir rol alacaktır. Türkiye üretim ve ihracat potansiyeliyle, güçlü insan kaynağıyla çok daha farklı bir konumda olacaktır. 2021 yılı ihracatta ve üretimde başarılar gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacaktır" dedi.
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