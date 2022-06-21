Önce ekmek 5 TL oldu sonra simit!

Hemen her gün yeni bir ürüne zam gelmeye devam ediyor. Yumurta, süt, benzin, ekmek, kırmızı et gibi ürünlere de zam gelmişti. Bu sefer simit de zamlardan nasibini aldı.

MARTILARA SİMİT ATMAK DA HAYAL OLDU

Son dönemlerde hızla artan maliyetler sonrası ekmek fiyatlarını geçen simit şu an bazı semtlerde 5 TL'ye satışa sunuldu. Ekmek fiyatları da simiti yakaladı. Pandemi döneminin vermiş olduğu ekonomik yorgunluk, dolar kurunun her geçen gün değişiklik göstermesi, elektrik, su, doğalgaz, personel ve kira giderleri göz önünde bulundurulduğunda esnaf simit ve ekmeğe gelen zamların doğal ve doğru olduğunu düşünürken vatandaşlar ise bu durumdan oldukça şikayetçi.

Vatandaşlar artık simit yemenin bir lüks olduğu kanaatinde. Fiyat artışı sonrasında Hülya Avşar'ın "gerekirse simit yeriz" açıklamaları gündemde yerini korudu.

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