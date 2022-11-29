OMÜ ve DOKAP’tan ’kenevir’ imzası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında bölgenin gelişmesine önemli katkı sağlayacak projelerin yürütülmesine ilişkin iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen törende imza metnine Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin imza attı. İmza töreninde; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu da hazır bulundu.

‘Lifli Bitkiler Üretim ve İşleme Kompleksi Projesi’ ile ‘Kenevir Araştırma Merkezi Projesi’ (Kenevir Ürünleri Test Merkezi ve veri platformlarının oluşturulması) için aktarılacak ödeneğin kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokoller imzalandı. İmzalanan protokolle; DOKAP tarafından onaylanan projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve finansmanına ilişkin konuların sorunsuz olarak yürütülmesi hedefleniyor.

“Bölge ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip projeler”

Protokol töreninde değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bugün OMÜ, bölge ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olan iki önemli projeye işlevsellik kazandırmak için bu protokolleri imzalıyoruz. Öncelikli alan tanımlamasıyla projelendirilen çalışmalarımız hem kenevirin hem de diğer lifli bitkilerin bölgenin ekonomisine, bölgedeki yatırımın endüstriyel bir ürün olarak malzeme sunulması ve gelecekte misyon üstlenmesi anlamına geliyor. Bu nedenle iki projemiz de bizi heyecanlandıran önemli projelerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevirle ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini ve bizzat bu konuyla ilgili çalışmaların yapılmasını istediğini biliyoruz. OMÜ bu noktada ciddi bir misyon üstlendi. Akademik bilgiyi bölgenin gelişimine katkı sağlayacak şekilde yeniden planlayarak süreci hızlandırmaya çalıştık. Bu konuda ciddi yatırımlar ve devam eden görüşmelerimiz var. Bu iki projenin ilerde daha kapsamlı projelerin oluşmasına vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“OMÜ ve Samsun kenevir çalışmalarında pilot bölgelerden bir tanesi”

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise “OMÜ’nün bize sunduğu iki nitelikli projeyi bölge açısından yeni bir başlangıç olarak görerek değerlendirme kararı aldık. Finansmanı 10 milyon 500 bin TL olan ‘Kenevir Araştırma Merkezi Projesi’ ile 7 milyon 362 bin TL olan ‘Lifli Bitkiler Üretim ve İşleme Kompleksi Projesi’ bizler için çok önemli çalışmalardır. OMÜ ve Samsun kenevir çalışmalarında pilot bölgelerden bir tanesi. Özellikle OMÜ ile lifli bitkilerin (kenevir, ısırgan) çalıştayı ve süreçleriyle ilgili bundan öncede önemli bir süreç yürütmüştük. Bu çalışmaları yerel düzeyden genele yansıyacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığımızın Kalkınma Planında kenevir ve ısırganla ilgili önemli hedefler konulmuştur. Bu projelerin desteklenmesi bizler açısından çok önemliydi” diye konuştu.

Protokol töreni DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile beraberindekilerin, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.