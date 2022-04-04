Omsan Logistics’e Stevie Awards’tan altın ve bronz ödül

OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics, müşteri hizmetleri, iş geliştirme ve satış uzmanları alanlarında dünyanın önde gelen ödülleri arasında yer alan ABD merkezli Stevie Awards’ta iki ödül birden kazandı. Bu yılki yarışmada, 51 ülkeden, her ölçekten ve hemen hemen her sektörden 2 bin 300’den fazla aday değerlendirildi.

Marmaray projesinin başarısı ödülleri getirdi

Yapılan açıklamaya göre şirket, 2002 yılından bu yana iş hayatının her alanındaki başarıları takdir etmek için hazırlanan tek küresel ödül programı Stevie Awards’ta Marmaray ile demiryolu kullanarak Avrupa’dan Asya’ya otomobil taşımacılığı yaptığı ve dünyada bir ilke imza attığı projesiyle iki ödül birden kazandı. Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray’dan geçiş yaparak, dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının sahibi olan şirket, Stevie Awards’da ‘İş Birliği Çözümü’ kategorisinde altın, ‘Müşteri Hizmetleri Başarısı’ kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü.

Çevreci projeler daha da önem kazanacak

Setevie Awards’da ödüllere layık görülmekten duydukları mutluluğu dile getiren Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, “Yeşil Taşımacılık olarak da nitelendirilen demiryolu taşımacılığı sektöründe fark yaratıyoruz. Çevreci ve rekabetçi demiryolu taşımalarımızın hizmet portföyümüzdeki ağırlığını artırarak, çevreci yaklaşımları büyüme stratejimizin merkezine yerleştiriyor, karbon salımının azaltılmasına önemli katkıda bulunuyoruz. 2021 yılında, operasyonlarımızda karayolu yerine demiryolunu kullanarak, yüzde 80 daha az karbon salımı gerçekleştirdik. Demiryolu taşımacılığı ile 740 bin metrekarelik ormanlık alanda 2.2 milyondan fazla ağacın eşdeğerinde oksijeni doğaya geri kazandırmayı başardık. Özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte lojistik firmalarının gerçekleştirdiği çevreci projeler de büyük önem kazanacak. Biz de küresel lojistik yaklaşımlar çerçevesinde sürdürülebilirlik uygulamalarımızı tüm iş süreçlerimizde daha da yaygınlaştıracağız. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de demiryolu ile gerçekleştirilen toplam taşımalar içerisinde yüzde 10’un üzerinde pay alarak, özel firmalar içinde lider olduk. Küresel sektör tecrübemizi yenilikçi ve profesyonel yapımızla güçlendiriyor, tedarik zincirinde müşterilerimize özel, uçtan uca sunduğumuz entegre, rekabetçi, verimli ve kurumsal çözümlerle fark oluşturuyoruz. Müşterilerimiz için entegre sunduğumuz hizmetlerle multimodal hizmet verme kabiliyetimiz uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor ve ödüllendiriliyor. Bugün de lojistik tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğimiz Marmaray projemizle Stevie Awards’ta bir altın ve bir bronz ödül kazanmanın gururu içerisindeyiz” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre şirket, operasyonel olarak, yurt içi ve yurt dışında karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depolama, mikro dağıtım, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Şirket; ödüle layık görüldüğü Marmaray projesiyle 2020 sonunda, Romanya’da üretilen otomobilleri demiryolu vasıtasıyla İzmit’e ulaştırmış, Marmaray’dan otomobil taşımacılığı yapan ilk şirket unvanını kazanarak, kapasite artışı, verimlilik ve müşteri memnuniyeti sağlamıştı. Müşterilerine esnek bir yapı ile alternatif multimodal çözümler üreten şirket, operasyonu uzmanlık gerektiren hassas, değeri yüksek ürünlerin taşımasını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor.