Sürdürülebilir gıda üretiminde yenilikçiliği teşvik etmek için düzenlenen 1 milyon dolar ödüllü Omnipreneurship Awards Yarışması’na başvurular başladı.

Taze ve işlenmiş kümes hayvanları ve diğer et ürünleri, hayvan yemi ve sağlık ürünleri sağlayıcısı ve gıda markası franchise operatörü olan Tanmiah Food Company, Omnipreneurship Awards Sürdürülebilirlik Yarışması’nın başka bir sürümünü duyurdu. Yarışmada büyük ödül 1 milyon dolar iken, finale kalan 5 adayın her biri için ödül, 20 bin dolar olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yarışma, ithal mısır ve soya bazlı yemlerden sürdürülebilir, doğa için olumlu ve yerel olarak üretilen yem hammaddelerine doğru geçişi sağlayan yenilikçi teknolojik çözümler arıyor. Bu durum, yenilenebilir ve sürdürülebilir yem kaynakları elde edilmesiyle yerel üretime katkıda bulunuyor. Tanmiah şu anda 300 bin tondan fazla yem tüketip bunun yüzde 100’ünü ithal etmektedir. Suudi Arabistan’da ithal yemlere olan mevcut bağımlılığı hafifletmek, kendi kendine yetebilme ve gıda güvenliği hedeflerine uyum sağlamak ve Vizyon 2030’a katkıda bulunmak için Tanmiah’ın yerel olarak, düşük maliyetli, endüstriyel ölçekte ve doğa için olumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yem üretmesini sağlayan bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tanmiah CEO’su Zulifqar Hamadani, "Omnipreneurship Awards Sürdürülebilirlik Yarışması, stratejik hedefimiz olan karbon nötr bir kuruluş olma yolunda attığımız bir diğer kritik adımdır. Ticari faaliyetlerimizi Suudi Vizyon Gerçekleştirme Programlarından birine ve Ulusal Dönüşüm Programına uyumlu hale getirme taahhüdümüz doğrultusunda, çevreyi koruyan çözümleri sergilemeleri için önde gelen sektör uzmanlarına ve diğer yenilikçi bilim adamlarına bu fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Tanmiah Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmed Sharaf Osilan şöyle konuştu: "41 ülkeden 93 katılımcının gıda üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak, üretim atıklarından ticari değer elde etmek için yarıştığı ve Çevre, Su ve Tarım Bakanının himayesinde 1 milyon ABD doları değerindeki büyük ödülün sahibi olarak Polymeron’un duyurulduğu 2020’deki yarışmanın muazzam başarısının ardından, çığır açan yeni girişimleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu Yarışma, Suudi Vizyonu 2030’un önemli bir ayağı olan Ulusal Dönüşüm Programı ile uyumludur; Tanmiah, Krallığın gıda güvenliği ve kendi kendine yeterlilik hedeflerinde öncü bir rol oynamaya devam eden, sosyal açıdan daha sorumlu bir tüzel kişilik olmaya kararlıdır."

Yarışmaya omnipreneurshipawards.com adresinden başvuru yapıldığı belirtildi.