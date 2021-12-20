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Ombudsman Malkoç’dan dövizdeki artışla ilgili açıklama

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dövizde yaşanan artışla ilgili, “Göreceksiniz bunların hepsi aşılacaktır. Bir dahaki sene bu zaman bu konuları konuşmuyor olacağız, başka şeyler konuşacağız, daha güzel şeyler konuşacağız” dedi.

Ekonomi 20.12.2021, 18:17 20.12.2021, 19:15
Ombudsman Malkoç’dan dövizdeki artışla ilgili açıklama

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dövizde yaşanan artışla ilgili, “Göreceksiniz bunların hepsi aşılacaktır. Bir dahaki sene bu zaman bu konuları konuşmuyor olacağız, başka şeyler konuşacağız, daha güzel şeyler konuşacağız” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen “Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri" konulu konferansta üniversite öğrencilerine seslendi. Üniversitenin Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve öğrenciler katıldı. Kamu Başdenetçisi Malkoç, yaptığı konuşmada 2021 yılında CİMER’e 6 buçuk milyon kişinin başvurduğunu belirterek, “Bizim kurumun adı Kamu Denetçiliği Kurumu, dünyadaki yaygın adı ombudsmanlık. Devletin kamu hizmeti veren kurumlarından hizmet alan insanların karşılaştığı sorun, sıkıntı, zorluk, eksiklik, noksanlık olursa bunu mahkemeye gitmeden düzeltmek için kurulmuş olan bir kurum. 2021 yılında CİMER’e başvuru sayısı 6 buçuk milyon. Ülkede 18 yaşından büyük olanların yüzde 10’u CİMER’e başvurmuş” dedi.

“Seneye bu zamanlar başka şeyler konuşacağız”

Malkoç, dövizde yaşanan artışa da değinerek, “Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Nasıl iyi bir noktaya geldi. ’Dolar 17 buçuk lira oldu, euro bilmem 20 TL oldu, fiyatlar şöyle arttı’, doğru bunları yaşıyoruz. Belki genç arkadaşlar ilk kez yaşıyor bunları. Olmamasını temenni ederdik, oldu. Ama göreceksiniz bunların hepsi aşılacaktır. Bir dahaki sene bu zaman bu konuları konuşmuyor olacağız, başka şeyler konuşacağız, daha güzel şeyler konuşacağız. Türkiye bugünkü bu sıkıntıyı aşmış olacak. Bunları hep beraber yaşadığımızı da göreceğiz. Tıpkı geçmişte canımızı en fazla yakan neydi? Haberleri, televizyonları açıyoruz aman Allah’ım PKK baskın yaptı 3 askerimiz şehit oldu, 3 polisimiz şehit oldu. Karakol basıldı 10 askerimiz şehit oldu. Okuyorduk bunları. Daha çok yakın zamanda İstanbul’un göbeğinde, dünyanın merkezi olan İstanbul’da Beşiktaş maçından sonra bomba patlattılar, 34 polisimiz şehit oldu. Canımız yanmıyor muydu, canımız sıkılmıyor muydu, üzülmüyor muyduk? Allah’a çok şükür bugün Türkiye’nin şehirlerinde, dağlarında 5-6 binlerde olan PKK’lı sayısı 150’lere düştü. İnşallah bitecek, kökü kazınacak. Nasıl bugün canlı bombadan, şehit polisimizden, askerimizden bahsetmiyorsak bir dahaki sene bu zamanlarda ekonomi sıkıntılarının önemli bir kısmı halledilecek. Ben bunları geçmişte yaşadığımız tecrübelerden söylüyorum, devletin gidişatına bakarak söylüyorum” diye konuştu.

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