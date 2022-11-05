Oltu ’Cağ Kebabı’ EXPO ticaret fuarının gözdesi oldu

İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan Müsiad Expo Ticaret Fuarı’nda Olet Oltu Cağ Kebabı Fabrikası’nın açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Olet Entegre Cağ Kebabı Fabrikası, 150 ülkeden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Olet Yönetim kurulu Başkanı Abdulkerim Kavaz, “Daha 6 aylık firmamız olan Olet Entegre Tesislerimizde ürettiğimiz paketli ürünümüz Cağ Kebap, Müsiad Expo Fuarı’nda 150 ülkeden gelen ziyaretçilerimizin yoğun ilgisine mazhar olmuş, yurt içinde ve yurt dışında zincir marketlerde, restoranlarda ve sofralarda yerini alacağını ispat etmiştir. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Erzurum MÜSİAD Şube Başkanı Fuat Demir ise “Olet Et entegre ve cağ kebabı fabrikasını kurmakla çok doru bir adım attığımızı bu projenin bölgemizdeki küçük baş hayvan varlığını artıracağı gibi bölge ekonomisine ve iş istihdamınada katma değerinin olacağını bu fuar merkezinde görmüş olduk. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 ye katılan yabancı yatırımcıların cağ kebabımızı tatmaları ve damak tadı olarak çok beğenmeleri Olet’e çok ciddi yaklaşmaları beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti en kısa zamanda fizibilite çalışmalarını yaparak yurtdışı bağlantılarını gerçekleştireceğiz” dedi.

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 20222’ye Katılan MÜSİAD Eski Genel Başkanı Abdurahman Kaan, “Öncelikle Olet Markası ile Fuara katılan Erzurum Şube Başkanımıza ve Yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum Girişimcilik açısından çok önemli imza attılar. Burada Oltu’yu Cağ Kebabıyla tanıttılar ki TOGG’da ilham oldu, Oltu taşı ile birlikte. Artık Oltu’yu Taş, TOGG ve Cağ Kebabıyla daha çok tanıyacaklar lezzeti çok güzel kesimi fikriyatı güzel dondurulmuş olarak satılması da gayet düzgün bundan sonra tanıtıma iş kalıyor. Français sistemiyle mağazalaşmaya iş kalıyor başarılar diliyoruz tebrik ediyoruz” dedi.