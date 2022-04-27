banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Dortmund Arda’ya kancayı taktı!
Dortmund Arda’ya kancayı taktı!
Avrupa’da en çok gökdelene sahip ülke Türkiye
Avrupa’da en çok gökdelene sahip ülke Türkiye

Okumak için Ordu’ya gelen 3 kız kardeş iş sahibi oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile geçen yıl kurulan DAVET Girişimcilik Merkezi, Ordu’ya il dışından gelen 3 üniversiteli kız kardeşi iş sahibi yaptı. 3 kız kardeş aldıkları destekler ile kuru meyve cipsi üretmeye başladı.

Ekonomi 27.04.2022, 09:11
Okumak için Ordu’ya gelen 3 kız kardeş iş sahibi oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile geçen yıl kurulan DAVET Girişimcilik Merkezi, Ordu’ya il dışından gelen 3 üniversiteli kız kardeşi iş sahibi yaptı. 3 kız kardeş aldıkları destekler ile kuru meyve cipsi üretmeye başladı.

Ordu’da yetişen meyveleri kurutarak cips haline getiren 3 kız kardeş Neşe Aysan, Esra Aysan ve Zarife Aysan Şatıroğlu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile üretimine başladıkları "Bi’ Başka Kuru Meyve ve Sebze Cipsi’’ markası ile seri üretime geçmeyi hedefliyor.

“Büyükşehir Belediyesi sayesinde işimizi geliştirdik”

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri çalışmalarının hız kazandırdığını belirten Zarife Aysan Şatıroğlu destekleri için Başkan Güler’e teşekkür etti. Ordu’da ürettikleri ürünlerin şuan 81 ile satışının yapıldığını ifade eden Zarife Aysan Şatıroğlu, “Biz 3 kız kardeş olarak eğitim nedeniyle Ordu’ya geldik. Eğitim sonunda Ordu’da olmaktan ve burada kalmaktan mutlu olduğumuz için geri dönmedik. Çok farklı alanlarda eğitim gördük ancak bizim içimizde hep tarımla uğraşmak üretmek ve ticaret yapmak vardı. Ordu’da ne yapabiliriz diye kardeşlerimizle düşündük. Ordu’da çok fazla meyve çeşidi vardı. Bunu işlemek ve satışını yapmak istedik. Kendi imkânlarımız ile kurduğumuz kurutma makinası ile başladığımız yolculuğumuza Ordu Büyükşehir Belediyesinin imkânları ile devam ediyoruz. Şuan Gülyalı ilçesin bulunan Yöresel Lezzetler Akademisi’nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda DAVET Merkezini de adres göstererek kendi markamızı kurduk. Şu an burada ürettiğimiz ürünleri 81 ile satışını gerçekleştiriyoruz. İlerleyen günlerde kendi iş yerimizi açarak üretimi daha da artırmak istiyoruz. Bu konuda bizlere verdiği destek dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kendi markalarını oluşturdular

Ürettikleri ürünleri "Bi’ Başka Kuru Meyve ve Sebze Cipsi’’ markası ile satışa sunduklarını belirten Neşe Aysan ise Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin kendilerine güç verdiğini söyledi. Birçok sosyal medya ağlarında yer aldıklarını belirten Aysan, “Şu an sosyal medya, e-ticaret aracılığıyla satışlarımız var. Bundan sonra inanıyoruz ki başka sosyal medya araçları üstünden satışlarımız olacak. Bizlere verdiği güç ve destek için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yatırımcı ve girişimcilerin yanındayız”

Ordu’ya yatırım yapmak isteyenlerin en büyük destekçisinin Büyükşehir Belediyesinin olduğunu belirten Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ortaya koymuş olduğu ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ sloganıyla birlikte Ordu artık hem düşünüyor hem üretiyor hem de yarışıyor” diye konuştu.

Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“DAVET Girişimcilik Merkezimizde ortaya koymuş olduğumuz imkânlar neticesinde işini kurmak isteyen, ticaret yapmak isteyen herkese bu merkezimizde fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu anlamda bugün çok güzel bir örneğimiz var. Gülyalı ilçemizde Yöresel Ürünler Atölyesi’nde yer imkânı tesis ettiğimiz ayrıca DAVET Merkezini adres göstererek ticari hayata atanan 3 kız kardeşimiz var. Ankara’dan Ordu’ya Üniversite okumak için gelen 3 kız kardeş okul bittikten sonra Ordu’da kalarak kendi işlerini kurdular. Ordu’nun 19 ilçesinde yetişen elma, armut, kivi, mandalina ve hurma gibi ürünleri işleyip cips haline getiriyor. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca böyle bir hizmetin Ordu’ya gelmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm yatırımcılar ve girişimciler adına teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 27 Nisan 2022
İmsak 04:24
Güneş 06:01
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:03
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık