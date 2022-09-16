Okulların açılmasıyla terzilerde hareketlilik başladı

Siirt’te 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlamasıyla terzilerde başlayan hareketli mesai sürüyor.

Okullarda ders yılı başlarken terziler de öğrenciler için daha önceden kolları sıvadı. Kimileri forma dikimi yaparken kimileri de öğrencilerin pantolon paçası, ceket, arma, gömlek dikimi ve tamiri için mesai yapıyor.

Siirt kent merkezinde yıllardır terzilik yapan Murat Kol, okulların açılmasıyla işlerinde yoğunlukların iki kat arttığını söyledi.

Pantolon paçası ve arma dikimi yaptıklarını dile getiren Kol, “Pandemiden dolayı baya terzilerin işi düşmüştü. 2022-2023 öğretim yılı başladığından dolayı işlerimiz yoğun olmaya başladı. Paça ve arma dikmekteyiz baya yoğunluk var. Yoğunluktan dolayı okullara çalışıyoruz. Okul öğrencilerine indirimli yapıyoruz. İndirim yaptığımız için müşteriler çok arttı. İş yoğunluğundan dolayı mutluyuz. Eğitim-öğretim yılı tüm veli ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.