Gaziantep’te Ökkaş Fakçı, Şehitkamil Ziraat Odası Başkan adaylığını açıkladı.

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerine bir aday daha başkanlığa talip olduğunu açıkladı. Ökkaş Fakçı, çiftçiler ve mahalle muhtarlarının desteğiyle Şehitkamil Ziraat Odası Başkanlığına talip olduğunu duyurdu.

Adaylığı ile ilgili açıklama yapan Ökkaş Fakçı, "Tüm kamuoyuna ve Şehitkamil Ziraat Odası üyelerine, çiftçilerimize, dostlarımıza duyurulur. Bugün itibari ile Şehitkamil muhtarlarımızın ve çok kıymetli Şehitkamil çiftçilerimizin teveccühü ve destekleri ile Şehitkamil Ziraat Odası Başkan adaylığımı ilan ediyor ve bu çıktığımız hizmet yolunun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.