OKA’dan 2020 yılı proje teklif çağrısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2020 ve 2021 bütçelerinden finanse edilmek ve OSB alanlarında uygulanmak üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması adına ilana çıkıldı.

Program kapsamında desteklenecek projeler için 23 milyon TL toplam kaynak tahsis edildi. Program çerçevesinde verilecek desteklerde aşağıda belirtilen asgari 200 bin TL ve azami 3 milyon TL arasında olacak. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 75’inden fazla olamayacak. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurular KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden kabul edilecek. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2020 saat 23.59. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunlu. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanıyor. Taahhütname en geç 5 Ocak 2021 saat 17.00’ye kadar e-imza ile imzalanmak durumunda veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile ajansa teslim edilmesi gerekiyor.

Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile ilgili detaylı bilgiye ve Başvuru Rehberi’ne "www.oka.org.tr" kurumsal web sitesinde Destekler/Başvurabileceklerim alanından ulaşılabiliyor.