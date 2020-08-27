Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 6 projeye 8,75 milyon TL mali destek sağlayacak.

OKA yönetim kurulu toplantısı Amasya’da yapıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın ev sahipliğindeki toplantıya, OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, fizibilite desteği, teknik destek programı ve güdümlü projelerin uygulama süreçleri ile dört ilde bulunan yatırım destek ofislerinin çalışmaları değerlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulamakta olan 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destek Programı (SOGEP) ve 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) değerlendirme sonuçlarını da toplantıda ele alacaklarını belirten OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Bölgemizden kurumlarımızın yoğun ilgi gösterdiği SOGEP programı değerlendirme sonuçlarına göre Amasya ve Samsun’dan birer, Çorum ve Tokat’tan ise ikişer proje olmak üzere toplam 6 projeye 8,75 milyon TL mali destek sağlanacaktır. Bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması amacıyla Samsun dahil on dört şehirde uygulanan CMDP programında bu yıl Samsun’dan iki projenin uygulamasına 8,1 milyon TL destek sağlanacaktır. Projeleri desteklenen kurumlarımızı tebrik ediyor; bütün bu projelerin, şehirlerimizde yatırımların, istihdam imkanlarının önünü açmasını, vatandaşlarımızın hayat standartlarının ve aldıkları hizmetlerin kalitesinin artışına vesile olmasını ve önümüzdeki yıllarda yeni proje fikirlerine ilham vermesini temenni ediyorum” dedi.

Ajansın 2021 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi taslaklarının da görüşüleceğini ve 6 aylık faaliyet raporunu da değerlendireceklerine değinen Çiftçi, “Daha ziyade Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin ön planda olduğu bu dönemde 2 adet güdümlü projenin uygulaması tamamlanmış, yeni 1 adet güdümlü proje uygulama aşamasına alınmış, SOGEP-2019 programından 2 adet, CMDP-2019 programından 3 adet ve Kovid-19 programından 3 adet olmak üzere 8 yeni projenin uygulanmasına başlanmış, Teknik Destek Programından 18 adet proje ve Fizibilite Programından 13 adet proje ile destek sözleşmesi imzalanmıştır. Yılın ikinci yarısında da ajansımız planlama, programlama, mali destek, kurumsal yönetim ve yatırım destek konularında çalışmalarına devam edecektir” ifadelerini kullandı.