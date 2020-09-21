Öğretmen adaylarının gözü ÖSYM'de

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin katılım sağladığı 2020 KPSS ÖABT oturumlarının sona ermesinin ardından soru ve cevap anahtarları için gözler ÖSYM’ye çevrildi.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS kılavuzunda sınav soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarih duyurulmasa da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi soruların sınav tarihinden bir gün sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI HAKKINDA

ÖSYM’nin KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.