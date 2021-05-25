Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor

Meclis’e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili de önemli kolaylıklar getiriyor. Mezunlar, yıllardır faizle biriken borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, okul yıllarında hep ek kaynağa ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda imdada burslar ve öğrenim kredisi yetişir. Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında yatıramadı.

30 NİSAN’DAN ÖNCEKİ BORÇLARI KAPSAYACAK

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan, vergi ve prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlayan yeni yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlıyor. Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.