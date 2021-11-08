banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Öğrenciler üretiyor, kamu kurumları kullanıyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim gördükleri okulda kurulan atölyede maske üretiyor.

Ekonomi 08.11.2021, 16:29
Öğrenciler üretiyor, kamu kurumları kullanıyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim gördükleri okulda kurulan atölyede maske üretiyor.

Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emre Özdemir ve birçok öğretmeninin girişimleriyle okula kazandırılan maske üretim atölyesi sayesinde, okulun moda -tasarım bölümü öğrencileri uygulamalı olarak eğitim görme imkanına sahip oldu. Korona virüs hastalığına karşı tedbir olarak da üretilen maskeler, moda tasarım bölümü öğrencilerinin titiz çalışması sonrası siparişe hazır hale getiriliyor. Maske üretimiyle başta Dicle ilçesi olmak üzere, siparişin olduğu her yerde korona virüs hastalığının önüne geçilmesi hedefleniyor. Moda – tasarım bölümünde okuyan 20 öğrenci atölyede maske üreterek eğitim aldıkları alanda becerilerini geliştiriyor. Okulda görev yapan moda- tasarım bölümü öğretmeni Kevok Budak ve diğer öğretmenlerinin öncülüğünde atölyede maske üretiminde aktif rol alan öğrenciler, başta mili eğitim müdürlüğü olmak üzere, birçok kamu kuruluşunun maske siparişini yetiştirmek için hem öğrenerek, hem çalışarak mesai yapıyor.

Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emre Özdemir, “Eylül ayından itibaren öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin girişimiyle böyle bir atölyeyi okulumuza kazandırdık. Eylül ayında maske üretmeye başladık. İlk başta tek makineyle başladık bu işe. Siparişlere yetişemediğimiz için 2’nci makinemizi de aldık. Birinci makinemizle günde yaklaşık olarak 25 bin maske, ikinci makinemizden de 20 bin maske üretebilmekteyiz. Haftanın 5 günü öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz burada maske üretmektedirler. Bunun dışındaki atölyemizde de maskelerimizi hijyenik bir şekilde paketliyoruz. Diyarbakır genelindeki bütün resmi kurumlara maske üretiyoruz. Özellikle milli eğitime bağlı kurumlara, okullara maskelerimizi üretiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin paket maske ürettik, teslim ettik. Bir o kadar daha siparişimiz var. İnşallah bir an önce korana virüs biter. Korana virüsün bitmesi ümidiyle maskelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Döner sermayemizi moda tasarım ve teknoloji bölümünde açtık. Daha önce yatılı okullara, kurumlara, askeriyeye nevresim takımı dikiyorduk. Sonra maske işine başladık. Öğrencilerimiz burada hem maskeyi dikerek, dersleri daha iyi öğreniyorlar. Hem de 20 tane öğrencimiz burada döner sermayeyle çalışıyor, harçlıklarını kazanıyorlar. Öğrencilerimiz hem burada işi öğreniyorlar, hem de harçlıklarını kazanıyorlar. Ayrıca staj yeri, Dicle’de bir sıkıntı. Stajını yapamayan öğrencilerimiz de yine bu kapsama dahil edilerek, stajlarını da burada yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

Okulun Müdür Yardımcısı Turgut Cemal Akmeşe ise, Eylül 2021 tarihinden itibaren maske üretimine başladıklarını söyledi. Akmeşe, "Bakanlığımızın ve okul öğretmenlerinin katkılarıyla kurumumuza bu atölyeyi kazandırdık. Temennimiz bir an önce pandemi sürecinin bitmesi, insanlarımızın rahat bir nefes almasıdır. Bu süreçte de pandeminin daha az yayılmaması için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Burada okuldaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesin emeklerine sağlık, diyoruz. Temennimiz pandemi sürecinin bir an önce bitmesidir” şeklinde konuştu.

Okulun moda tasarım bölümünde okuyan 11/ D sınıfı öğrencisi Kader Ayhan, “Burada çalışmaktan dolayı çok memnunum. Hem harçlığımızı alıyoruz, hem de dersimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Staj konusunda bize çok yarımcı oluyor. Çok memnunuz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6