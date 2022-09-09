Öğrenciler için ‘Okula Dönüş Fırsatları’

E-ticaret platformlarından Trendyol, ailelere ve öğrencilere giyimden kırtasiyeye, teknolojik ürünlerden mobilyaya kadar ihtiyaç duyulan tüm ürünlerde indirim fırsatları sunulacağını duyurdu.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin ihtiyaçları için ‘Okula Dönüş Fırsatları’ kampanyasını başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin ihtiyaç duyacakları, başta kırtasiye ve giyim olmak üzere, teknolojik ürünlerden ev tekstiline, beyaz eşyadan mobilyaya, kadar birçok kategoride indirim fırsatı sunuluyor.

Giyim ve okul alışverişi ürünlerine yoğun ilgi

Trendyol’da son iki haftada okul alışverişi ile ilgili giyim kategorisinde en çok sweatshirtler, pantolonlar ve spor ayakkabılar aranırken; en çok sırt çantası, ajanda ve kalemler Trendyol kullanıcıları tarafından talep gören ürünler arasında yer aldı. Trendyol, çizgi film karakterli suluklar ve kalemlik setlerini genç yaştaki öğrencilerle buluştururken; öğrencilerin ödevlerini ve projelerini en rahat şekilde yapmaları için farklı seçeneklerde kağıt ürünlerine de “Okula Dönüş Fırsatları” kampanyasında yer veriyor.