Öğrenciler gitti ama kira fiyatları düşmedi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GİBİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNDURAN SAMSUN, 100 BİNİ AŞKIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ İLE ÜNİVERSİTE ŞEHRİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR. BU ÖĞRENCİLER ÖZELLİKLE ATAKUM İLÇESİNDE KİRALIK DAİRELERDE İKAMET EDERKEN, PANDEMİ DOLAYISIYLA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİYLE BİRLİKTE MEMLEKETLERİNE GERİ DÖNDÜLER. SAMSUN EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI MEVLÜT ORAL, MEMLEKETLERİNE DÖNEN BAZI ÖĞRENCİLERİN TEKRAR OKULLARIN AÇILMASI UMUDUYLA KİRALARINI ÖDEMEYE DEVAM ETTİĞİNİ VE BU YÜZDEN DE KİRA FİYATLARININ DÜŞMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.
Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, üniversite öğrencilerinin evleri boşaltmasına rağmen kiraların düşmediğini belirterek, mülk sahiplerini ’fırsatçılık’ yapmakla suçladı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi gibi devlet üniversitelerini sınırları içerisinde bulunduran Samsun, 100 bini aşkın üniversitesi öğrencisi ile üniversite şehri olma özelliği taşıyor. Bu öğrenciler özellikle Atakum ilçesinde kiralık dairelerde ikamet ederken, pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte memleketlerine geri döndüler. Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, memleketlerine dönen bazı öğrencilerin tekrar okulların açılması umuduyla kiralarını ödemeye devam ettiğini ve bu yüzden de kira fiyatlarının düşmediğini dile getirerek, açıklamalarda bulundu.
“Öğrenciler evde kalmasa bile kira vermeye devam ediyor”
Kira fiyatlarının düşmemesinin en büyük nedeninin öğrencilerin kira ödemeye devam etmesi olduğunu ifade eden Mevlüt Oral, “Ben okula başlayacağım diye kira ödemeye devam eden öğrenciler var ve bunlar evlerini boşaltmadılar. Öğrenciler evde kalmamasına rağmen kirayı ödeyince mülk sahibi de eskisi gibi öğrenci gelecek zannediyor. İstedikleri fiyata da kiraya veriyorlar. Bunların yanlış bir düşünce olduğunu zannediyorum. Yüz yüze eğitimin bu yıl açılacağını zannetmiyorum. Okullar açılmadığı taktirde de bu evler mülk sahiplerinin elinde patlayacak. Fırsatçılık yapmayalım ve vatandaşı zor duruma düşürmeyelim. Mülk sahipleri kiradaki dairelerini hala eski durumdaki gibi düşünüyorlar ise yanlış yapıyorlar. Mesela 900 TL’lik bir evi 700 TL’ye kiraya vermiyorlar. 3-5 ay evi kiraya vermediğinde zarar ediyorlar. Halbuki evi 600 TL’ye kiraya verse ve devamlı bir kira alsa durum daha iyi olur. Ama maalesef matematiksel hesabı yanlış yapıp, fiyat düşürmüyorlar. Bu şekilde devam ederse mülk sahiplerinin de aklı başına gelecek. Fiyatlar da normal düzeye gelecek” dedi.
Kira fiyatlarının düşmemesinin bir sebebinin de göçmenler olduğuna değinen Oral, şunları söyledi:
“Samsun’da kiraların düşmemesinin bir sebebi de geçici sığınmacı göçmenlerdir. Konaklama yeri olmayan mülteciler ilk başlarda otelde kaldılar. En düşük kişi başı konaklama ücreti 50 TL. En az 6 kişi olsalar gecelik 300 TL veriyorlardı. Günlük bu kadar çok para vermek yerine 300 TL’lik evi 500 TL’ye kiralayarak daha rahat yaşamayı tercih ettiler. Bu da kiraları arttırdı. Özellikle Iraklılar Samsun’da ayrılmaya başlayınca fiyatlar biraz daha normal seviyelere geldi. Yeniden Samsun’a gelmeye başlarsalar bugün 600 TL olan kiralık daireler 900 TL’ye çıkar.”
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