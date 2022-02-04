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Öğrenciler atık malzemelerden köy okullarına kütüphane kuruyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Meslek Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında, atık malzemelerden köy okulları için kütüphane yapıyor.

Ekonomi 04.02.2022, 12:22
Öğrenciler atık malzemelerden köy okullarına kütüphane kuruyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Meslek Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında, atık malzemelerden köy okulları için kütüphane yapıyor.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında, okulun atık malzemelerini Okulun Mobilya ve İç Mekan Teknolojisi Atölyesinde köy okulları için kütüphaneye çeviriyor.

Okullara kurulmaya başlandı

Meslek Lisesi öğrencileri okul atölyesinde atık malzemelerden tasarlayarak işledikleri kütüphane raflarını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlen köy okullarında kurmaya başladı. İlçeye bağlı Taşlı Kırsal Mahallesinde bulunan Şehit Mahmut Elçi İlk ve Ortaokulu’nda ilk kütüphaneyi kuran öğrenciler, el emeği göz nuru çalışmalarının köy öğrencileri tarafından kullanılmasının sevincini yaşadı.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Siverek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Fahri Düşünekli, “Bugün Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında Taşlı Kırsal Mahallemizde bulunan Şehit Mahmut Elçi ilk ve ortaokulumuzda, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin atık malzemelerle hazırlamış olduğu malzemelerle sıfır atık kütüphanesini kurduk. Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bugünümüze ve yarınlarımıza en büyük yatırımlardan biri olan sıfır atık projesini destekliyor, emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Teknik Müdür Yardımcılığı görevini yapan Mehmet Yaşar Akarsu’da yaptığı açıklamada, ”Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ının başlattığı sıfır atık projesi kapsamında, okulumuzda daha önce biriktirdiğimiz atık malzemelerden kütüphane ürettik. Burada kullandığımız malzemelerin tamamı atık malzemelerden oluşuyor. Bugünde köy okullarımızdan biri olan Şehir Mahmut Elçi okulumuzda bu kütüphaneyi kurduk” şeklinde konuştu.

Çalışma devam edecek

Akarsu, ellerine atık malzeme ulaşana kadar bu çalışmanın devam edeceğini belirterek, ”Atık malzeme geldikçe, özelikle ihtiyacı olan köy okullarımızda bunun gibi kütüphaneleri kurmaya devam edeceğiz. Bizde gerek okula ve gerekse piyasadan atık malzemeleri toplayıp bu çalışmayı yürüteceğiz. Bu çalışmada öğrenci ve öğretmenlerimiz canla, başla çalışıyor. Bu çalışma yapılırken öğrencilerimiz hem el becerisi kazanırken, hem de döner sermaye kapsamında bir gelir elde ediyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hüseyin Talmaç da, ”Okulda bizim bazı atık malzemelerimiz vardı, onları ya yakıt olarak kullanacaktık yada kütüphane olarak kullanacaktık. Biz onları kütüphane malzemesine çevirdik, arkadaşlarımızla birlikte atık malzemelerden köy okulları için kütüphaneler yaptık. Bugün ilk kütüphanemizi Şehit Mahmut Elçi okuluna kütüphanemizi kurduk, emeği geçen tüm arkadaş ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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