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ÖĞRENCİ YURTLARI BİRER BİRER KAPANIYOR!

2020 yılında tüm Dünya’nın içine düştüğü Covid-19 Pandemisinde ilk olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildi. Özellikle genç nüfusun taşıyıcı özelliğinin yüksek risk barındırıyor olması sebebiyle tüm ilk-orta ve yüksek öğrenim kurumları kapandı. Aradan geçen 1 yıldan uzun sürenin sonucunda gelinen noktada ise özellikle aşılama konusunda gelen güzel haberler sonucu normalleşme adımları birer birer atılmaya başlandı. Öyle görünüyor ki 2021 Eylül ayı sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında da yüzyüze eğitim başlayacak.

Ekonomi 07.03.2021, 10:39
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ÖĞRENCİ YURTLARI BİRER BİRER KAPANIYOR!

Yüksek Öğretim Kurumlarının 1 numaralı yan sektörü olan Öğrenci Yurtları konusunda ise bu kadar olumlu konuşmak şu günlerde pek de mümkün değil. Sektörel verilere baktığımızda üniversitelerde okuyan tam zamanlı gündüzlü öğrenci sayısı 4.6 milyon iken mevcut devlet ve özel yurtların yatak kapasitesi 1 milyon civarında kalmakta idi ve sadece %25’lik ihtiyaca karşılık verebiliyordu. Ancak pandeminin ilk günlerinde direkt kapatılan Öğrenci Yurtlarının bir çoğu Eylül ayında 1,5 yılı aşacak olan süre sonucunda dayanacak güçleri kalmadığı için faaliyetlerine devam edemeyecekler. 

Sektördeki derneklerin yaptığı araştırmalar sonucu Öğrenci Yurtlarının %50’lik kısmının kapandığı ve Eylül ayına kadar bu sayının daha da artabileceğini sonucu karşımıza çıkıyor. Eylül 2021 itibariyle çok ciddi bir konaklama sorunu yaşanacağı aşikar. Pandemi sonrası normalleşme sürecinde aynı metrekarelerde daha az kişiye hizmet sunulacağı için Yurt fiyatlarının da çok ciddi yükseleceği öngörülüyor.

Türkiye’nin ilk ve tek Yatırım Amaçlı Öğrenci Evi Projesi olan UNIVA’nın Üniversitelerin yanıbaşında inşa ettiği UNIVA Projelerinde ise tapu teslimleri pandemi ve kriz ortamında devam ediyor. UNIVA, bu süreçte yatırımcısına UNIVA Sakarya ve UNIVA Kocaeli projelerinde toplam 606 tapu devri yaparak önemli bir tapu teslim rakamına ulaştı.

UNIVA, öğrencilere konforlu bir yaşam sunmak adına etüd odaları, kütüphane, temizlik hizmetleri, çamaşır ve ütü odası, hobi odaları, playstation odası, cep sineması, TV odası, müzik ve sanat odaları, dinlenme ve alışveriş alanları, spor alanları, fitness ve kapalı yüzme havuzu ile modern bir yaşam sağlıyor.

Türkiye’de ilk defa her öğrenci evi ayrı ayrı Konut Tapusu ile farklı yatırımcılar tarafından satın alınabilen UNIVA projeleri, yatırımcılarına sunduğu 5 yıl kira garantisi ile de yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. 8 yıldan başlayan yatırımın geri dönüşü ile 20 yılların üzerinde geri dönüşü olan Geleneksel Gayrimenkul yatırımına göre çok daha fazla kazandıran Alternatif Gayrimenkul yatırımı UNIVA projeleri Sakarya, Kocaeli ve Düzce’de yatırımcılarına yüksek  getiri kazandırmaya devam ediyor.

Erkanlı Holding & UNIVA Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı: “Öğrenci Evi konusundaki ihtiyacı çok doğru analiz ettik ve doğru lokasyonlarda Öğrenci Evi Kompleksleri yaptık. Devam eden projelerimizin büyük bir bölümünün satışı tamamlandı. Özellikle kira garanti sistemimiz sayesinde Orta Doğu Bölgesinden çok yoğun talep aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu sektörde yeni Öğrenci Evleri inşaa ederek ve kapanan yurtları devir alarak çok daha hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz. Mevcuttaki 5.000 yatak kapasitemizi, 2021 yılı sonuna kadar farklı şehirlerde yapacağımız ve devir alacaklarımız ile birlikte 10.000 yatak kapasitesine yükseltmeyi planlıyoruz. UNIVA, Türkiye’nin Zincir Öğrenci Evi markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.”

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