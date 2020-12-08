Öğrenci servisi esnafına bin 500 liralık destek

Koronavirüs Salgını’na karşı verilen ulusal mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda virüsün yayılımını engellemek amacıyla okulların yüz yüze eğitimlere ara verip uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle öğrenci servisi esnafı çalışmalarını sonlandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, daha öncesinde tedbir amaçlı kapatılan iş yerlerine verdiği bin 500 Türk lirası desteğin kapsamını genişleterek öğrenci servisleri esnafına da mali yardım yapılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan’la yapılan görüşmeler sonrası alınan kararla öğrenci servisi esnafına can suyu olunacak.

ŞAHİN: BU OLUMSUZ GÜNLER İÇİN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR AİLESİ YANINIZDA

Görüşme sonrası açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kötü günde de iyi günde de halkla kader birliği yaptıklarını ifade ederek, “Bu belediye sizlerin. Biz hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde “Sosyal Devlet” olarak yapılması gereken ne varsa olağanüstü gayretle örnek bir çalışma yapılıyor. Gelen genelgeler doğrultusunda biz geçen hafta kapanan sektörlere, onlara bir sosyal destek verelim dedik. Öğrenci servisleriyle birlikteyiz şimdi de. İnsanın en çok değer verdiği şey evladı. İnsanlar evlatlarını öğrenci servislerindeki arkadaşlara emanet ediyor. Bizim için çok önemli bir sektör. Pandemi başlar başlamaz sosyal destek vermiştik. Okullar tekrar kapanınca olağanüstü bir dönem oluştu sektörde. Biz bu arkadaşları kapanan iş yeri statüsünde görüyoruz. Bu yüzden öğrenci servislerimizle yapılan istişare sonunda böyle bir karar aldık. Bu bin 500 lirayı öğrenci servislerine vereceğiz ve yaraya merhem, zor gününüzde yanınızda olmak için bu kararı aldık. Tünelin ucu göründü. Öğrencisi, velisi, servisçisiyle büyük bir ekosistem var. Bu ekosistemde hafif bir kıpırdama her şeyi etkiliyor. Bu olumsuz etki için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ailesi sizlerin yanında. İyileşme, sevgi, paylaşmak ve kardeşlikle olur” diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise yaptığı konuşmada Türk geleneğinde “Bölüşürsek tek oluruz”, “Birlikten kuvvet doğar” anlayışının olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın katkısıyla yapılan yardım kapanan işyerlerine ek olarak servisçilerimize de bir nebze olsun destek olacak dedi.

Okulların kapandığı günden bu yana öğrenci servislerinin hiçbir geliri olmadığının altını çizen Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan, bu maddi yardımın öğrenci servisleri için bir umut olduğunu aktardı.

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