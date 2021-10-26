banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile ''PKK'' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile ''PKK'' genelgesi
Dün zam gelen benzine bugün bir zam daha!
Dün zam gelen benzine bugün bir zam daha!
Canlı yayında büyük kavga!
Canlı yayında büyük kavga!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!

Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor

Türkiye’ye 2021 yılının 9 aylık döneminde 216 milyon dolar döviz kazandıran ofis mobilyaları sektörü, İzmir Mobilya Fuarında şova hazırlanıyor. Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD), 2022 yılında 40 firmayla MODEKO’da yerini almak için harekete geçti. Sektör, ihracat hedeflerine MODEKO’da kuracağı iş bağlantılarıyla ulaşacak.

Ekonomi 26.10.2021, 10:10
Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor

Türkiye’ye 2021 yılının 9 aylık döneminde 216 milyon dolar döviz kazandıran ofis mobilyaları sektörü, İzmir Mobilya Fuarında şova hazırlanıyor. Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD), 2022 yılında 40 firmayla MODEKO’da yerini almak için harekete geçti. Sektör, ihracat hedeflerine MODEKO’da kuracağı iş bağlantılarıyla ulaşacak.

Ofis mobilyaları sektörü İzmir Mobilya Fuarına hazırlanıyor. İzmir merkezli Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD) üyeleri, 2022 yılında MODEKO Fuarına yoğun katılım sağlayacak. Bu kapsamda, İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO)’nı 2022 yılında düzenlemek için kolları sıvayan Nobel Expo Fuarcılık yetkilileriyle OFİSMOD üyeleri bir araya geldi.

OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, Türkiye’nin en büyük fuar alanı Fuar İzmir’de düzenlenecek olan MODEKO 2022 Fuarı’nda tüm salonların dolmasını hedeflediklerini kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin 2021 yılının ocak-eylül döneminde 216 milyon dolarlık ofis mobilyaları ihraç ettiği bilgisini veren Hepkafadar, “Pandemi nedeniyle insanlar uzun süre evlerinden çalıştı. Artık herkes ofislere dönüyor. Ofislerde yenilenme vakti. Hammadde ve navlun fiyatlarındaki artış Türk mobilya sektörünü Çin karşısında daha avantajlı noktaya getirdi. 2021 yılını 300 milyon dolar civarında bir ihracatla geride bırakacağız. 2022 ve sonrasında MODEKO Fuarı ve diğer tanıtım etkinlikleriyle 10 yıllık dönemde ofis mobilyaları ihracatımızın 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Sektörümüzde bu dinamizm var” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük mobilya fuarını İzmir’de yapma hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizen Hepkafadar sözlerini şöyle tamamladı: "Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimizin başarılı alım heyeti organizasyonlarıyla uzun yıllardır destek verdiği MODEKO Fuarı’nı dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri yapmak için OFİSMOD olarak gerekli fedekarlığı göstereceğiz. 2022 yılında ofis mobilyaları sektöründen 40 firmayla MODEKO’da yerimizi alacağız. Sektörün tüm kurumları ortak hareket ettiğimiz takdirde başarının geleceğine inanıyoruz."

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2