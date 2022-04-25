OEPSAŞ kadın-erkek çalışan sayısını eşitlendi

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji’nin Perakende Elektrik Satış Şirketi OEPSAŞ, geçtiğimiz yıla göre kadın çalışan sayısını artırarak kadın-erkek çalışan sayısını eşitlemiş oldu.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda çeşitlilik ve kapsayıcılığı, yenilikçi ve üretici bir iş kültürü için en temel ihtiyaçlardan biri olarak gören Zorlu Enerji’nin, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde faaliyet yürüten Perakende Elektrik Satış Şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Perakende Elektrik Satış AŞ), kadınların dezavantajlı olduğu enerji sektöründe kadın çalışan sayısı oranı ile dikkat çekiyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni (TCE) kurum kültürü haline getirmeyi hedefleyen şirketin 200’ün üzerinde çalışanının yarısını kadın çalışanlar oluşturuyor.

“Herkes için Eşit Bi’Hayat mümkün”

Enerji şirketinin iş hayatında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla fırsat eşitliğine odaklandığını belirten Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker şunları söyledi: “Şirket olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni (TCE) kurum kültürü haline getirme hedefiyle çalışıyoruz. Öncelikle sektörel önyargılarla mücadele etmek, kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmek amacıyla kadınlara istihdam sağlama konusunda oldukça hassas davranıyoruz. ‘Herkes İçin Eşit Bi’Hayat Mümkün’ diyerek çıktığımız yolda; söylemlerin ve çalışma alanı koşullarının daha eşitlikçi hale gelmesi için yeni uygulamaları hayata geçirmeye ve bu konuda sivil toplum, akademi ve iş dünyasıyla iş birliği yapmaya devam ediyoruz. WING (Women İn Geothermal Platformu), TWRE (Turkish Women in Renewable Energy) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) dahil olmak üzere pek çok kurumla iş birliği içerisindeyiz.”

“OEPSAŞ’ın yönetimi kadınlara emanet”

İş yaşamında adil ve eşitlikçi bir yaklaşımla hareket ettiklerini ve insan haklarına saygıyı önemsediklerini aktaran Köşker, “Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini, pek çok sektöre kıyasla kadın çalışanın az olduğu enerji sektöründe sağlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Perakende Satış Şirketimiz OEPSAŞ’taki müdür ve üstü pozisyonlarda bulunan kadın çalışan sayımızı erkek çalışanlarımızla sayısal olarak eşitlemiş bulunuyoruz. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda başarılı bir şirket olmak amacıyla yönetimimizde çeşitliği önceliğimiz haline getirdik. Bugün istihdam rakamlarımıza baktığımızda yönetici pozisyonunda bulunan kadın sayısı oranımızın bazı illerimizde yüzde 50’lere kadar çıkardık; Bilecik ve Afyonkarahisar ilimizde ise yönetici pozisyonunda bulunan istihdamımızın tamamını kadınlar oluşturuyor. Toplumsal gelişimin temeli olan kadınlar için çalışma hayatında sağlamaya çalıştığımız fırsat eşitliğini, kariyer yönetiminde de gözetiyoruz” şeklinde konuştu.