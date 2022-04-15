banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

OEN Enerji Türkiye’nin enerjisini güneşten üretiyor

Zonguldak’ta 30 yıldır enerji sektöründe faaliyet gösteren İlyas Şıklı, kurdukları güneş enerji santralleriyle Türkiye’nin enerji ihtiyacını güneşten ve rüzgardan karşılıyor. Şıklı, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekerek "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltabilmek, elektrik fiyatlarımızı indirebilmek için güneşten, rüzgardan olabildiğince yararlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Ekonomi 15.04.2022, 10:31
OEN Enerji Türkiye’nin enerjisini güneşten üretiyor

Zonguldak’ta 30 yıldır enerji sektöründe faaliyet gösteren İlyas Şıklı, kurdukları güneş enerji santralleriyle Türkiye’nin enerji ihtiyacını güneşten ve rüzgardan karşılıyor. Şıklı, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekerek "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltabilmek, elektrik fiyatlarımızı indirebilmek için güneşten, rüzgardan olabildiğince yararlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde 1992 yılından bu tarafa enerji sektöründe faaliyet gösteren OEN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Şıklı, son zamanlarda birçok kesimin artık güneşten faydalanarak Güneş Enerji Santrallerine ağırlık verdiğini ifade ederek, Türkiye’nin bir çok bölgesinde Güneş Enerji Santrallerinin kurulumunu üstlenmiştir.

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin 500 metrekare arsa üzerinde, bin 400 metrekare kapalı alana bir de üretim fabrikasına sahip olan firma, 1992 yılından günümüze kadar olan enerji sektörünü üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2005 yılında hidroelektrik ve ardından termik santrallerin kurulum aşamasını, 2015 yılından sonra yenilenebilir enerji sektörü üzerine yoğunluk verdiklerini anlatan firma, son dönemlerde artan talebin güneş enerji santralleri ile rüzgar santralleri olduğunu belirterek çalışmaları bu yönde sürdürdüğünü söyledi.

Firma yönünü güneş ve rüzgar enerjisine çevirdi

Firma hakkında bilgiler veren İlyas Şıklı, “Zonguldak, Çaycumalı’yım. Elektrik proje taahhüt işleriyle başladık. Firmamız 1992 yılından bu zamana Türkiye’nin enerji sektörünü üst seviyelerine taşımak için mücadele veriyoruz. OEN Enerji olarak üretim santrali ağırlıklı çalışmaya 2005 yılında hidroelektrik santraller ve termik santrallerle başladık. 2015 yılından sonra yenilebilir enerji sektörü üzerine yoğunluklu çalışmalarımız devam etmektedir. Son dönemde güneş ve rüzgar enerji santralleri üzerine çalışma yapmaktadır” dedi.

“Fiyatların artması güneşe yatırıma yoğunluğu artırdı

Son zamanlarda elektrik fiyatlarının yükselmesiyle Güneş Enerji Santrallerinin arttığını ifade eden Şıklı; “Firmamız Türkiye’nin farklı bölgelerinde hidroelektrik santral, termik santral, rüzgar santral ve güneş enerji santralleri üzerine projeler yaptık. Son dönemde güneş santrallerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’nin 4 bir yanında projelerimiz devam etmektedir. Şuan yoğunlukta çatı GES’lerimiz var. 2015-2018 tarla GES’lerimiz güneş tarlalarımız daha yoğundu. Son dönemde ise çatı GES ler daha yoğunlukta. Enerji ihtiyacının savaşlardan sonra daha çok ön plana çıktığı süreçte elektrik fiyatlarının artmasıyla güneşe yatırım daha yoğun oldu” diye konuştu.

“Mücadelemizi gece gündüz vermeye devam ediyoruz"

Enerjinin sektör açısından bir lokomotif olduğunu belirten Şıklı, “Bu sektörün gelecek on yılların güneşe, rüzgara, stoklama teknolojisine, yenilebilir enerjiye doğru yoğun bir şekilde kayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ekibimiz, kadromuz, yapımızla 2005’ten bu yana yoğunluklu bir şekilde devam eden yenilebilir enerji kaynaklarını daha üst düzeye çıkabileceği bir piyasaya hazır olduğumuzu, tecrübelerimizin üst düzeyde olduğunu ve yaptığımız işlerle başarılı projelere imza attığımızı söylemek isterim. Güneş enerji santrali anlamında ortalama tarla ve çatılarla birleştiğimiz vakit 300 megawatt santral yaptık. Termik santral projemiz 1400 megawatt, 120 megawatt rüzgar enerji santral projemiz var. Bunun dışında 25 megawatlık bir kojenerasyon tesisimiz var. Bunları alnımızın akıyla bitirdik. Ülkemizde güzel işler yapmak için şahsım, firmam ve tüm çalışanlarım olarak mücadelemizi gece gündüz vermeye devam ediyoruz. İnşallah bölgemizin daha da gelişeceğini düşünüyoruz” dedi.

Yatırımcılara güneş enerji santrali tavsiyesi

Sözlerine güneşten ve rüzgardan olabildiğince yararlanmak gerektiğini vurgulayan İlyas Şıklı dışa bağımlılığı azaltmak; yüksek enerji fiyatlarını ve işletme maliyetlerini düşürmek için tüm yatırımcıları güneş enerjisinden yararlanmasını isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu an yeni projelerimiz var. Herkesi şu zorlu süreçte güneş enerji santrali yapmaya imkanları dahilinde davet ediyoruz. Çünkü elektrik fiyatları çok yukarıda. Dışa bağımlılığımızı azaltıp, elektrik fiyatlarımızı düşürebilmek için güneşten ve rüzgardan olabildiğince yararlanmamız gerekiyor. Son süreçte bu iyi bir şekilde devam ediyor. Amortisman süreçleri yaklaşık 3 buçuk yıldır. Dışarıya ihtiyaç duymadan kendi enerjimizi kendimiz karşılayabilecek durumda yolumuza devam etmeliyiz, Üretim maliyetlerimizi aşağıya çekebilmek açısından enerjinin çok büyük önemi vardır. Özellikle güneşten, rüzgardan, yeşil enerjiden herkesin istifade etmesini istiyorum.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
15°
açık