OEDAŞ, sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

OEDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe bir ilke imza atarak, “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı.

Elektrik talebinin dünya genelinde giderek arttığına dikkat çeken OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Bu doğrultuda bir yandan yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürürken diğer yandan daha iyi bir gelecek hayaline hayat verecek, bizi yeni dünyanın şirketi haline getirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Projelerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde ülkemizin akıllı sistemler yolculuğundaki yerimizi şimdiden alıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), yayımladığı “1’inci Sürdürülebilirlik Raporu” ile çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) performans değerlerini kamuoyuyla paylaştı. Rapor aynı zamanda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım hizmeti şirketi arasında da ilk olma özelliğini taşıyor.

“Mükemmel iş modeli ve sürdürülebilir katma değere odaklanıyoruz”

Sürdürülebilirlik Raporu ile bu alandaki stratejilerini, hedeflerini, ilerleme seviyelerini; şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetim anlayışı ile paylaştıklarını söyleyen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “OEDAŞ olarak iş planımızın en önemli iki hedefini, sektörümüz için mükemmel bir iş modeli teşkil etmek ve sürdürülebilir katma değer üretmek oluşturuyor. Bu yaklaşımla sürdürülebilirlik çalışmalarımız dahilinde şirket faaliyetlerimiz üzerinde etkisi bulunan öncelikli konuları tespit ettik. Bunu yaparken de değer zinciri üzerinde risk ve fırsat üretme potansiyelini, paydaşlarımızın konuya yönelik beklenti düzeyini göz önünde bulundurduk. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde sektörümüzün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Bizi yeni dünyanın şirketi haline getirecek çalışmalara imza atmaya odaklanıyoruz”

Bundan sonra her yıl düzenli olarak sürdürülebilirlik raporu yayınlayacaklarını açıklayan Celepci, “Dünyada giderek artacağını öngördüğümüz elektrik talebini ve elektrifikasyon alanındaki trendleri göz önünde bulundurarak bir yandan yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyor. Diğer yandan bizi yeni dünyanın şirketi haline getirecek çalışmalara imza atmaya odaklanıyoruz. Bu noktada özellikle ülke çapında iklim kriziyle mücadele alanında enerji dönüşümünün üstlendiği kritik rolün bilinci ile hareket etmeye, kamunun da gündeminde olan İklim Kanunu hazırlıkları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na paralel biçimde sürdürülebilirliği odağımıza almaya devam edeceğiz. Projelerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde ülkemizin akıllı sistemler yolculuğundaki yerimizi şimdiden alıyoruz.” dedi.

Bir yılda 460 milyon TL’lik yatırım

OEDAŞ’ın 2020 yılındaki ÇSY odaklı faaliyetlerine yer verilen raporda, yüzde 100 kesintisiz elektrik dağıtımını gerçekleştiren bir şirket olma amacıyla yatırımlara devam edildiğine dikkat çekildi. Rapora göre 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 1,89 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti ulaştırılırken, beş şehirde gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarı 460 milyon TL oldu. Raporda ayrıca, OEDAŞ’ın 2017 yılından 2020 yılının sonuna kadar 3 bin 200 km enerji nakil hattını yer altına aldığı, 2025 yılına kadar ise yaklaşık 9 bin 800 km hattın yer altına alınmasının planlandığı belirtildi. OEDAŞ yalnızca 2020 yılında; 372 km yeraltı, 258 km havai olmak üzere toplamda 630 km şehir şebekesi, 256 km enerji nakil hattı, 650 km köy şebekesi ve 206 km aydınlatma şebekesi yatırımı gerçekleştirdi.

2030 yılına kadar atıkları yüzde 50 azaltma hedefi

Çevresel etki ve sera gazı salımının takibi ve azaltılması konusunda da önemli yatırımlar gerçekleştiren OEDAŞ, sera gazı emisyonu hesaplama çalışmalarının yanı sıra elektrik dağıtım sektörü açısından en önemli emisyon kalemi olan hatlarda gerçekleşen enerji kayıplarının önüne geçmeye yönelik faaliyetlerine de raporda yer verdi.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde sıfır atık uygulamalarına odaklanan şirket, hayata geçirdiği uygulamalar sayesinde yalnızca 2020 yılında 6 bin 417 ton atığın ekonomiye kazandırılmasını sağladı. OEDAŞ raporda, 2030 yılına kadar atıklarında yüzde 50 azaltım hedefini yakalamayı, 2050 yılına gelindiğinde ise sıfır atık seviyesine ulaşmayı planladığını belirtti. Şirket ayrıca önümüzdeki dönemde, kullandığı enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi, binalarının çatısında güneş enerjisi sistemleri uygulamalarını gerçekleştirmeyi hedeflediğini de ifade etti.

Fırsat eşitliği vurgusu

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan OEDAŞ, uyguladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nın detaylarına da raporda yer verdi. “Fırsat Eşitliği” projesi ile özellikle gençlere ve kadın istihdamına yönelik çalışmalar gerçekleştiren OEDAŞ, “Enerjimiz Eşit” projesi ile de şirket bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyor.