OECD Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), eylül ayı ‘ekonomik görünüm’ raporunu bugün yayımladı.

Mayıs raporunda Türkiye için 2021’de yüzde 5,7’lik büyüme öngören OECD, tahminini yüzde 8,4’e yükseltti.

OECD, Türkiye için 2022’de büyüme beklentisini 0,3 puan düşürerek yüzde 3,1’e çekti.

OECD, Türkiye’deki yıl sonu manşet tüketici enflasyonu beklentisini 2021 için yüzde 16’dan yüzde 17,8’e, 2022 için yüzde 12,8’den yüzde 15,7’ye yükseltti.

DÜNYADA ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Küresel ekonomik büyüme beklentisini 2021 için 0,1 puan düşürerek yüzde 5,7’e çeken banka, 2022 beklentisini 0,1 puan artırarak yüzde 4,5’e yükseltti.

OECD, 2021 için büyüme beklentisini ABD’de 0,9 puan düşürerek yüzde 6’ya, euro bölgesinde 1 puan artırarak yüzde 5,3’e çekti.

OECD, küresel ekonomi için enflasyon beklentilerini yükseltti ve G20 için 2021 tahminini 0,2 puan artışla yüzde 3,7’ye, 2022 için 0,5 puan artışla yüzde 3,9’a çekti.

Teşkilat, ABD’deki enflasyon beklentisini 2021 için 0,7 puan artışla yüzde 3,6’ya, 2022 için 0,5 puan artışla yüzde 3,1’e yükseltti.