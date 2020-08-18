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Odun dışı orman ürünleri ihracatımız pandemide arttı

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 18.08.2020, 11:35
2007
Odun dışı orman ürünleri ihracatımız pandemide arttı

Yağcı şunları belirtti;
"Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği açısından başarılı geçen 2019 yılı sonunda; 2020 yılı için, “750 milyon dolar ihracat hedefimize ulaşmak için Katma değerli, Sürdürülebilir Üretim ve İhracat Hedefiyle Çalışacağız” demiştik.

Tabii biz bu planları yaparken, dünya Covid-19 virüsüyle henüz karşılaşmamıştı. Covid-19 virüsü nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında dünya genelinde, hem iç, hem de dış piyasalarda ciddi daralmalar olurken, dünya ekonomisinde küçülmeler yaşandı ve istihdam edilen çalışan sayılarında büyük düşüşler meydana geldi.


2020 yılının ilk yarısında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörümüz geçen yılın ilk yarısına göre ihracatta yüzde 5’lik daralmayla 2 milyar 491 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı.


Kağıt sektörümüzün ihracatı ise; yüzde 5’lik azalış göstererek 880 milyon dolardan, 833 milyon dolara indi.


Pandeminin en yoğun hissedildiği 2020 yılının ilk yarısında mobilya ve kağıt ihracatımız düşerken, bağışıklık sistemine güçlendirdiği için kekik, defne ve adaçayının domine ettiği odundışı orman ürünleri ihracatımız yüzde 16’lık artışla 69 milyon dolardan 80 milyon dolara tırmandı.


Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları olarak; 2019 yılının ilk yarısında 328 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının Ocak – Haziran döneminde yüzde 2’lik gerilemeyle 321 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.


Pandemi nedeniyle Türkiye’nin ihracatının yüzde 15 kan kaybettiğini göz önünde bulundurursak ihracat rakamlarımız gelecek dönem için bizlere umut veriyor.


2020 yılının ilk yarısında özverili bir şekilde üreterek, istihdam sağlayarak, 321 milyon dolar ihracat yapan ve ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına katkı sağlayan üyelerimizi kutluyorum.


2020 yılı için belirlediğimiz 750 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için; 2020 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettik. Büyümemizi sürekli kılmak için ihracatımızın da sürekli artmasını sağlamak için pazarlarımızı ve ürünlerimizi çeşitlendirmek için tüm alt sektörlerimizi kapsayan bir iş programı ortaya koymuştuk. Tasarım ve markalaşma konusunu da çalışmalarımızın merkezine oturtmuştuk.


Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde yönetime gelir gelmez Mobilya sektörümüzün ithalatçılarını gönül rahatlığıyla ağırlayabileceği, showroomların olacağı, eğitim merkezi olan, sosyal tesisleri bulunan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi fikrini İzmir kamuoyu ile paylaştık.


Son dönemde İzmir’de sivil toplum kuruluşları arasında yakalanan sinerji sayesinde bu proje kısa sürede hayata geçti. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ve konuyla ilgili derneklerin katılımıyla Torbalı’da Mobilya OSB kısa süre içinde faaliyete geçecek.


İhracat yaptığımız ülke sayısını 181’den 200’ün üzerine çıkarma hedefimizin yanı sıra İtalya’dan Mobilya Alım Heyeti Organizasyonu gerçekleştirdik, ayrıca MODEKO Fuarı için de ayrı bir “Alım Heyeti Organizasyonu”na imza attık.


Mobilya sektörümüz için Libya, Almanya, Irak, Suudi Arabistan, Hollanda güçlü pazarlarımızken, kâğıt sektöründe; İran, Mısır, İngiltere, Fas ve Tunus öne çıktı. Türkiye lideri olduğumuz odundışı ürünlerde ise; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Vietnam ve Fransa güçlü olduğumuz ihraç pazarlarımız. İlerleyen dönemde yapacağımız UR-GE Projesi, Alım Heyeti ve Ticaret Heyeti organizasyonlarıyla ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.


Bu çalışmaları sürdürürken, firmalarımızın pazarlama faaliyetlerini arttırmasına olanak tanıyan, Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi için yürüttüğümüz çalışmalara 33 firmamız katılmak için başvurdu. Pandemi nedeniyle URGE Projemizi aynı hızla devam ettirmek için konjonktürün uygun olmasını bekliyoruz.


Katma değerli ürün ihracatımızı arttırmak için mobilya sektörüne yönelik diğer projelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum.


Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Ölçeklendirilmesi ve Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (MOBINT) İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’nın Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Kare01 Yol Haritaları Bileşeni Başarılı Projeler Listesi’ne girmeyi başardı.


Mobilya Çalışma Komitemizin olgunlaştırdığı İZKA destekli MOBİNT Projesi, Mobilya sektörünün yapısını ihracat odaklı güçlendirmeyi amaçlıyor. Tasarım ve Ar-Ge kültürünü geliştirerek, ulusal ve uluslararası markaları artırmayı hedefliyoruz.


İhracat yol haritası için günümüzde büyük önem kazanan Sınır Ötesi E-Ticaret (E-İhracat)’ta başarı sağlamayı amaçladığımız “MOBINT kapsamında, firmalarımızın dijital dönüşüme yönelik yol haritaları çıkarılıyor.


İhracat yol haritası; birebir firma ihtiyaçları göz önüne alınarak pazara erişim, pazar araştırması, ticarette engeller, pazar odaklı tasarım ve üretim B2B ve B2C stratejileri/taktikleri ile markalaşma ve pazarlama stratejilerini ve özellikle e-ihracat ve dijital dönüşüm stratejilerini içeriyor.


Bunun için ihracat deneyimi olan, ihracatını artırmaya istekli, tasarım ve Ar-Ge konularında yatırım yapabilecek, dönüşüm ihtiyacının farkında ve istekli, kurumsal olarak dönüşüme uyum sağlayabilecek, rekabette iş birliği yaklaşımına yatkın farklı dallardaki mobilya sektöründen seçilecek 10 firma ile yol haritaları çıkartılıp sektör geneline uyarlanacak bir uygulama rehberi oluşturacağız.


Mobilya ihracatında katma değeri arttırmak için Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz işbirliğinde, İzmirdeki 4 üniversitemizin de desteğiyle Ezberbozan Tasarım Yarışması düzenlemek için çalışmalarımızı başlattık. Ticaret Bakanlığı’na başvurumuz kabul edilen Ezberbozan Tasarım Yarışmamızı normalleşmeyle birlikte hayata geçireceğiz.


Ege Bölgesi’ndeki mobilya ihracatının daha katma değerli olması için yaptığımız çalışmaların karşılığını da ihracat rakamlarında görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde mobilya ihracat fiyatımız kg bazında 2.6 dolar seviyesinde iken, Ege Bölgesi’nde 3.1 dolar düzeyine ulaşıyoruz. Ortalama ihraç fiyatımızı 7 dolara çıkarmak için AR-GE, İnovasyon ve Tasarım odaklı projelerimizi sürdüreceğiz.


Türkiye, kekikte dünya üretiminin yüzde 65’ini ve defnenin yüzde 95’ini sağlıyor. Ülkemizde yaklaşık 3500 endemik bitki türü yetiştiği düşünüldüğünde ihraç edilen ürün çeşitliliğimizin artması gerekiyor. Sürdürülebilir Ormancılık Politikası için ilgili tüm kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz.


Birliğimizin üç ana ihraç kaleminden mobilya ve odundışı orman ürünlerinde dış ticaret fazlası verirken, kağıt sektöründe dış ticaret açığı veriyoruz. Bu döngüyü tersine çevirmek için sektörün en büyük ihtiyacı olan selüloz üretimini arttıracak endüstriyel orman plantasyonları kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile temas halindeyiz.


Türkiye’nin kağıt sektöründe dış ticaret açığının ortadan kalkması için atılması gereken adımlardan bir diğerinin ise; hurda kağıt ihracatının önüne geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi yetkili mercilerle paylaşıyoruz.


2020 yılının ikinci yarısında gerçekleştireceğimiz fuar, ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonlarıyla ihracat rakamlarında artışa geçmeyi hedefliyoruz.


Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda Birliklerimiz organizasyonunda 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında tüm gıda sektörlerine yönelik dijital ortamda bir sanal fuar organizasyonu düzenlemek için çalışmalarımızı başlattık.


Dijital gıda fuarımıza ABD, Çin, Orta Doğu ülkeleri, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere tüm dünyadaki birçok ülkeden alıcılar iştirak edecek, ihracatçılarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Fuar ile eş zamanlı çeşitli gastronomi etkinlikleri ve uzmanların katılımlarıyla webinarlar gerçekleştirilecek.


Önemli bir diğer etkinliğimiz ise; Çin Şanghay’da 5-10 Kasım’da üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı olacak. Bu fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri olarak bu yıl biz üstlendik.


Sosyal mesafeye dikkat ederek, maske kullanımı ve hijyene azami özen göstererek covid-19 virüsünü yeneceğimize olan inancımı paylaşıyor, sağlıklı günler diliyorum."

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