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Ödüllü bala pandemide talep arttı

Mersin’in Erdemli ilçesinde üretilen ve 2019’da Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balına pandemi sürecinde talep arttı.

Ekonomi 24.02.2021, 16:52
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Ödüllü bala pandemide talep arttı

Mersin’in Erdemli ilçesinde üretilen ve 2019’da Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balına pandemi sürecinde talep arttı.

Toros Dağları’nın 2 bin 300 rakımdaki Eğriçayır Yaylası’nda üretimi Celal Çay tarafından yapılan Eğriçayır balı, pandemi sürecinde e-ticaret üzerinden yoğun ilgi gördü. Celal Çay 300 yıllık aile geleneği arıcılığı kimyager eşi Gökçe Çay ile birlikte gerçekleştiriyor.

Eşine destek olmak için İstanbul’dan Mersin’e gelen Gökçe Çay, "Amacımız arı ürünlerimizi hem Türkiye’de hem de dünya çapında herkese tanıtıp sevdirebilmek. Kaliteli organik üretim yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü kendimizde tüketiyoruz. Arkadaş çevremize beğendirirken, sonrasında uluslar arası çeşitli ödüller de aldık. Ürün kalitemizi bu şekilde daha da tescillemiş olduk. E-ticaret ile satışlarımız katlanarak arttı. Ailecek bu işi hevesle yapıyoruz. Eşimin dedelerinden gelen mesleği olan arıcılığı sürdürmesinde kendisine destek oluyorum" dedi.

Celal Çay ise pandemi sürecinde artık ürünlerin dükkandan ve raflardan satılmadığını alışverişin daha çok e-ticaret üzerinden gerçekleştirildiğine değindi. Çay, "Online satışlarımız pandemi sebebiyle yüzde 300 arttı. Önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Pandemiden önce ürünlerimizin büyük bir kısmını organik marketler, zincir marketler aracılığı ile tüketicilerimize ulaştırıyorduk. Şimdi tam tersi oldu. Ürünlerin yüzde 70’ini internet sitemizden tüketicilere ulaştırıyoruz. Pandemi sürecinde insanların hem sağlıklı ürünlere ilgisi arttı, aynı zamanda evde oldukları için internetten siparişte verdiler. Pandemi e-ticareti geliştirdi de diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Eşinin kendisine büyük destek olduğuna da dikkat çeken Çay, "Ben gemi mühendisiyim eşim kimyager. Eşimle yıllardır İstanbul’da kurumsal firmalarda çalıştık. Şimdi bu pandemi döneminde Mersin’e döndük ve 300 yıllık aile geleneğimiz olan arıcılığı eşimle beraber yaptığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Çay ailesi arı ürünlerine yurt dışı talebin olduğunu ancak sadece yurt içi taleplere karşılık verdiklerini de dile getirdi.
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