Ödemiş Ticaret Odası akreditasyon belgesini yeniledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Avrupa Oda/Borsa Sistemi’ne uyum kapsamında, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), dahil olduğu Akreditasyon Sistemini hizmet kalitesini arttırarak sürdürüyor.

TOBB 12. Dönem Akreditasyon sürecinde gerçekleşen denetimi 4-5 Kasım 2019 tarihinde başarıyla tamamlayan Ödemiş Ticaret Odası, yapılan son denetimle akredite oda statüsünü sürdürmeye hak kazanarak Akreditasyon Belgesini yeniledi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş yaptığı açıklamada, “Oda ve borsalarımızın hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırması için önemli bir araç olan Akreditasyon Sistemi uygulaması bizim çalışmalarımızda yol gösterici olmuştur. Kurumsal kapasitemizi arttırarak üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek hep önceliğimiz olmuştur. Kurumumuzda sürekliliği sağlayacak sistemli çalışma sistemini benimseyerek ilerlemeye ve faaliyet göstermeye gayret ettik. Bu başarıda emeği geçen oda personelimize, yönetim kurulu üyelerimize, meslek komitelerimize, meclisimize, kadın girişimci ve genç girişimci üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin. Akreditasyon sonucumuzun üyelerimize, kurumumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.