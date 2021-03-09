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Ödeme sistemlerinde yolsuzluğu bitirecek düzenleme geliyor

Hükümetin çok sayıda ekonomide düzenleyici başlığın bulunduğu yeni bir torba teklifi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ekonomi 09.03.2021, 12:48
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Ödeme sistemlerinde yolsuzluğu bitirecek düzenleme geliyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; taslakta, çok sayıda bakanlığı ilgilendiren düzenleme olacak. Buna göre, haciz satışlarına çekidüzen verilecek. Açık artırmalara katılmak için teminat alınacak ve elektronik ortamda yapılabilecek. Hile karıştıranlar cezalandırılacak. Ayrıca, vergi borcu olanlara akaryakıt dağıtım lisansı verilmeyecek. Ödeme kaydedici cihazlarda hile yapanlara hapis cezası verilecek.

TBMM’de hazırlıkları süren ve bir çok bakanlığı ilgilendiren torba teklif üzerindeki çalışmalar sürüyor. Taslak metinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

AÇIK ARTIRMA YOLU İLE HACİZLİ MAL SATIŞLARI

Hacizli malların açık artırma yolu ile satılması sırasında, açık artırmaya katılacaklardan mala biçilen değerin yüzde 5’i oranında teminat alınması öngörülüyor. Taslak ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına olanak sağlanıyor.

Hacizli malı almaktan vazgeçen veya malın bedelini belirtilen süre içinde vermeyen müşteri, ihaleye ilişkin zararları karşılamak zorunda olacak. Ayrıca ihale bedeli üzerinden hesaplanacak yüzde 15 tutarında tecil faizi ödeyecek.

Hacze konu olan menkul ve gayrimenkuller de açık artırma ile elektronik ortamda satılabilecek. Bu düzenleme ile satıştan daha çok kişinin haberdar olması, açık artırmaya katılımın en üst düzeye çıkarılması, malın gerçek değerinde satılması, alıcıların satış mahalline gelmeksizin elektronik ortamda teklif vererek satışın kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Bu satışlarda ihale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve zarardan sorumlu olacak. Ayrıca iki ihale arasındaki fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi ödemek zorunda kalacak.

AKARYAKIT SATIŞLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca lisans verilen akaryakıt dağıtıcısı ve bayisi gibi firmalardan; kayıt dışılığa sebep olacak şekilde belgesiz olarak akaryakıt alım satımı yapanlar, sattıkları akaryakıtların belgelerini başka firmalar veya kişiler adına düzenleyenler ile bu belgeleri kullananların fiilleri kaçakçılık suçları kapsamına alınıyor.

Ayrıca akaryakıt dağıtıcılarının, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacakları hükme bağlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisanslar ise bundan sonra ‘Vergi borcu olmaması’ şartına bağlı olacak. Vergi borcu olanların lisans talepleri kabul edilemeyecek.

LPG dağıtıcı ve bayilik lisanslarının süre uzatılması talepleri de geçmiş dönem vergi borcu olmaması şartına bağlanacak. Ayrıca, söz konusu lisans sahiplerinin her yılın nisan ayının son günü itibarıyla vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi EPDK’ya vermesi zorunlu olacak.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR

Vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren, satışlara ait mali bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin de 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

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