Ödeme sistemlerinde blockchain devrimi

Dünyanın gündeminde olan dijital paralarla ilgili yılın ilk gününde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bitcoin rekor üstüne rekor kırarken, birçok ülkenin ekonomi yönetimi dijital para konusunda adımlar atmaya hazırlanıyor. İlk adım ABD’den geldi. ABD Hazinesi bankaların ödemeler için blockchain kullanmalarına izin verecek.

Hazine tarafından yayınlanan düzenleme yorumuna göre, bankaların ödemeler ve diğer aktiviteler için stabil coin ve blockchain kullanmalarına izin verilmesi hedefleniyor. Karar kapsamında bankaların blockchain ağlarına katılma izinleri de olacak.

Çin dijital yuan testlerine devam ederken, Avrupa Birliği bu konuda geri kalmamak için çalışmalarını sürdürüyor.