ODE Yalıtım’ın 200 milyon liralık yatırımla kurulan fabrikasında üretim başladı

Yüzde 100 yerli sermayeli yalıtım şirketi ODE Yalıtım, Eskişehir’de 200 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirerek, ODE R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtımı tesisi kurdu.

Türkiye’de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75’in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, Eskişehir’de 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirerek, elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtımı tesisi kurdu. ODE R-Flex markalı ürününü bu zamana kadar Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki fabrikasında üreten şirket, bundan sonra iki şehirde birden üretime devam edecek.

“Türkiye’deki pazar büyüklüğünün iki katı kapasiteye ulaştık”

Yatırım hakkında bilgi veren ODE Yalıtım İcra Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ODE Üretim Kampüsü’nde, 20 bin metrekare kapalı alana kurduğumuz yeni tesisimiz ile elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım ürünü kapasitemizi dört kat artırarak, toplamda yıllık 18 bin tona çıkardık. Bu yatırım ile Türkiye elastomerik kauçuk köpüğü pazar büyüklüğünün iki katı kapasiteye ulaşarak, 1991 yılından günümüze bu ürün grubunda ülkemizde sürdürdüğümüz liderliğimizi daha da pekiştireceğiz. Yine bu tesiste üreteceğimiz üst segment ürünlerimizle ihracat yaptığımız bazı ülkelerdeki lider konumumuzu güçlendirirken, bazı ülkelerde de pazar lideri konumuna yükseleceğiz. Bununla birlikte yalnızca şirketimiz değil sektörümüz ve ülkemiz adına da önemli bir başarıya imza atarak, Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldik” dedi. Turan, yeni tesis ile birlikte 150 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını da ifade etti.

“Pandemi koşullarına rağmen yatırımdan vazgeçmedik”

Yatırım aşamasını da anlatan Turan şunları söyledi: “Bu üründe son birkaç yıldır tam kapasite ile çalışıyorduk. Bu nedenle yeni bir tesis yatırımı planladık. Fizibilite çalışmalarına başladığımızda henüz Covid-19 pandemisi yoktu. Ardından pandemi başladı ancak buna rağmen planımızı ertelemedik. Bu süreçte tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara ve maliyet artışlarına rağmen ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağımız bu tesisi hayata geçirdik. Böylece bu topraklardan doğan global bir marka olma hedefimize de bir adım daha yaklaştık.”

“Elektrik ihtiyacımızın yüzde 60’ını güneşten karşılayacağız”

Eskişehir yatırımının kapasite büyüklüğünün yanı sıra yüksek verimi ve çevre dostu teknolojisi ile de örnek bir tesis olduğunu vurgulayan Turan, “Yeni tesisimizin çatısının tamamını 5 bin 300 güneş paneli (fotovoltaik) ile kaplıyoruz. 2 bin 400 kWp kurulu güce sahip olacağımız bu sistem ile elektrik ihtiyacımızın yüzde 60’ını güneşten karşılayacağız. Sistemi bu yılın sonuna kadar devreye almayı planlıyoruz. Bununla birlikte 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdümüz kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hem Eskişehir’de hem de Çorlu’da aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.