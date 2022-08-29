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Oda ve borsa başkanları TOGG’a geldi
Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa başkanı yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG’da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik’e geldi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Ekonomi 29.08.2022, 13:45
Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa başkanı yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG’da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik’e geldi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
125. kuruluş yılını kutlayan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılacak olan yerli ve milli otomobil fabrikasına gelen 365 oda ve borsa başkanını karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantı için girişte geniş güvenlik önlemleri alındı.
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