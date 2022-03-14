Ocak-Şubat döneminde otomotiv üretimi yüzde 12, ihracatı yüzde 11 azaldı

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi de yüzde 20 azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet, otomobil üretimi de yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 204 bin 72 adedi buldu.

Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin Şubat ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalarak 105 bin 644 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 9,6 azalarak 61 bin 544 adede geriledi. Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 61, kamyon grubunda yüzde 66, otobüs-midibüs grubunda yüzde 20 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde oldu.

Ticari araç üretimi yüzde 2 arttı

Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 4 artarken, hafif ticari araç grubunda da üretim yüzde 2 arttı. Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 86 bin 842 adet, traktör üretimi de 7 bin 908 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 8 azaldı.

Hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 64 oldu

Ocak-Şubat döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 14 azalarak 91 bin 839 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 17 oranında azaldı ve 66 bin 661 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 37 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli payı yüzde 64 olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat’ta ihracat yüzde 11 azaldı

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 azalarak 146 bin 627 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 13 oranında azalarak 85 bin 682 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 35 artarak 3 bin 112 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Toplam ihracat 4,8 milyar dolara ulaştı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 1’e yakın azaldı, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 4,8 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 7 azalarak 1,3 milyar Euro oldu. Ocak- Şubat döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 7 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 10 oranında arttı.