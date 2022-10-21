Ocak-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 arttı

2022 yılının Ocak-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Eylül ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 9 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 şirket kuruldu.

Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı. Yılın ilk 9 ayında, 2021’in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 24,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,6 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 artış oldu

Eylül 2022’de, Eylül 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 25,8 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 6,8 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,6 azalış gerçekleşti.

Eylül 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan toplam 13 bin 190 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şirket, yüzde 12,3’ü anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,1’i İstanbul, yüzde 8,8’i Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 100 bin 945 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 87 bin 67 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzde 29,4’ünü oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 27,8 oranında azaldı.