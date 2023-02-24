Ocak ayında yabancı turist sayısı yıllık yüzde 56,51 arttı

2023 yılı Ocak ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 artışla 2 milyon 5 bin 967 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 yılı Ocak ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar verilerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre 2023 yılı Ocak ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 oranında bir artış göstererek 2 milyon 5 bin 967 oldu.

2023 yılı Ocak ayında Türkiye’yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 13,95 ile birinci sırayı aldı. Rusya’yı yüzde 8,33 ile Bulgaristan ve yüzde 6,98 ile Almanya takip etti.

Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 3 il İstanbul, Edirne ve Antalya oldu. İstanbul’a 1 milyon 189 bin turist, Edirne’ye 242 bin 615 turist, Antalya’ya ise 183 bin 338 turist giriş yaptı.