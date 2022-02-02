Ocak ayında İhracat rekoru! 17,6 milyar dolar...

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

"İhracatımız daha güçlü ve çeşitli bir yapıya ulaşmıştır. Ocak ayı ihracat rakamı tüm zamanların en yüksek rakamıdır. Ocak ayında enerji ithalatı 9 milyar dolar, enerji hariç bakıldığında ithalat 19 milyar dolar seviyesinde. Ukrayna ile yarın yeni nesil serbest ticaret anlaşması imzalayacağız. Ocakta ihracatın ithalatı karışlama oranı enerji hariç %88,3 olarak kaydedilmiştir. Ocakta yıllık bazda ülkemiz güçlü bir ihracat performansı ortaya koydu, 2022'de güçlü performansın süreceğine inancımız tam.

TEŞVİKLER SÜRÜYOR

İhracatçılarımızın ihtiyaçlarına özel destek mekanizmaları kurgulamaya ve ihracatımızın önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak ihracatçılarımızı çağın gerektirdiklerine hazırlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede markalaşma potansiyeline yüksek ürün gruplarına teşviklerimizi sürdürmekteyiz.

UKRAYNA İLE YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK

Mal ihracatının yanında hizmet ihracatının sürdürülebilmesi için birtakım tedbirler hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok ülke ile hizmet ticaretini geliştirmekteyiz. Gerek bölgemizde yaşanan siyasi ve küresel ekonomideki çalkantılar hepinizin malumudur. Başta enerji sektörü olmak üzere daha istikrarsız bir ekonomik görünüm ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz ile Ukrayna'ya arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin önemli ayağı ticaret önemlidir. Ticaretimiz 2021'de yüzde 59 artmış ve 7.4 milyar dolara ulaşmıştır. İkili ticaretimizdeki konu ürünlerin çeşitlenmesi memnun edicidir. 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çok önemli bir adımı atıyoruz. 10 yılı aşkın müzakerelerin meyvesi olarak yarın Ukrayna ile yeni nesil serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağız.

Dünya zor bir süreçten geçerken ülkemizin alnını akıyla çıkacağından en ufak bir şüphe duymuyoruz. İhracatçılarımızın kapasitesini ve zorluklarla mücadelesini geliştirmekte bizi en beklenmedik şartlara hazırlamaktadır."