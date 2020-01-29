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Ocak ayında ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi.

Ocak ayında ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 17:09
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Ocak ayında ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Endeks, 2019 eylül ayından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Eylül ayında 89,3 puanda olan ekonomik güven endeksi, ekimde 92,8'e; kasımda 94,3; aralık ayında 96,5 ile kademeli yükselişini ocak ayına da taşıdı. Endeks, 2019 mayıs ayında 81,8 puan ile yılın en düşük seviyesini görmüştü. 

Ekonomik güven 20 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre 14,6 puan artarak yükselme trendini sürdürürken aynı zamanda 20 ayın zirvesine de ulaştı. Endeks, son olarak Mayıs 2018'de 98,5 puanı gördükten sonra tekrar bu seviyeleri geçememişti.

Artışı ne sağladı

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında yüzde 0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı.

TÜİK'ten yukarı yönlü güncelleme

Bu arada TÜİK, 2019 yılına ait 12 ayın tamamında endeks değerlerini yukarı yönlü revize etti. Revizyon sonrası, aylık değer farklarında 2.7-4.3 puan arasında artışlar dikkat çekti.

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