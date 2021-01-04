Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan bilgilere göre enflasyona endeksli kalemlerden biri olan ve milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira artış oranı belli oldu.

12,28 OLARAK BELİRLENDİ

Aralık ayında yüzde 1,25 artan son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,28'lik TÜFE, 2021 yılı ocak ayı içinde kira kontratlarında yapılan yenilemelerde azami artış oranı olaarak uygulanacağı açıklandı.

Buna göre ocak ayında konut için kşra kontratlarında yapacak ve yenilecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olarak belirlendi.