Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocakta ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bu yıl ihracat vizyonu kapsamında, dijital pazarlama faaliyetlerine yönelik desteklerin gelecek dönemde de artarak sürdürüleceğini ifade eden Pekcan, e-ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Pekcan, 2019 yılında kamuoyuyla paylaştıkları İhracat Ana Planı'nda belirlenen 17 hedef ülke ve 5 hedef sektöre yönelik odaklanma çalışmalarının sürdürüleceğine işaret ederek, bu ülkelere yönelik ihracatçılara ilave destekler sağlanacağını bildirdi.

Ayrıca, ihracata yönelik devlet yardımları, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri, ihracatın tabana yayılması çalışmaları, Sanal Ticaret Akademisi eğitimleri, KOBİ'lere yönelik Eximbank finansman imkanlarının artırılması, ticaret diplomasisi faaliyetleri ve Bakanlığın diğer çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmiyle pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACAT RAKAMI"

Pekcan, 2020 yılını önemli rekorlarla kapattıktan sonra, 2021 yılını da olumlu bir ihracat rakamıyla açıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Öte yandan, ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olmuştur. Bu da geçen sene ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen sene ocak ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87'dir."

"ÜLKEMİZİN MAKROEKONOMİK İSTİKRARI DESTEKLEYEN B,R GELİŞME"

Bakan Pekcan, gerçekleşen ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarında devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerinde gecikmeler ve lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak gördüklerine dikkati çekerek, "İhracattaki artışla ithalattaki gerileme, dış ticaret açığının ocak ayında azalmasına yol açmıştır. Bu da elbette ülkemizin makroekonomik istikrarını destekleyen bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Pekcan, dış ticaretteki bu güçlü performansı koruyup geliştirmek için, özel sektörle birlikte çalışmaları ve gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

`OCAK AYINDA İLK KEZ 1457 FİRMA İHRACATA KATILDI´

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, ocak ayında bin 457 firmanın ilk kez ihracata katıldığını söyledi. Gülle, "Ocak ayında ilk kez ihracat yapan bin 457 firma, geçtiğimiz ay 75 milyon 447 bin dolarlık ürün sattı. Yine ocak ayında toplam 39 bin 184 firmanın ihracat gerçekleştirdi. Ocak´ta önceki yılın aynı ayına göre 17 sektör ihracatını artırdı. Sektörel anlamda 2 milyar 267 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korurken; 1 milyar 648 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü üçüncü oldu. Ocak ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 13 artışla 331 milyon dolara ulaşan mücevher, yüzde 11 artışla 401 milyon dolara ulaşan iklimlendirme, yüzde 9 artışla 279 milyon dolara ulaşan yaş meyve sebze sektörleri oldu. Ocak ayında Türk ihracatçısı, ülkemizin bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke; 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 10 ülkenin 6´sına ihracatımız arttı" dedi.

TİCARET BAKANLIĞI OCAK AYI VERİLERİ



Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 artarak 15 milyar 48 milyon dolara çıktı. Böylelikle bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığının ocak ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 artarak 15 milyar 48 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine rağmen söz konusu tutarla tüm ocak ayları içinde en yüksek ihracat değerine ulaşıldı.

İthalat, yüzde 5,63 düşüşle 18 milyar 123 milyon dolara, dış ticaret hacmi, yüzde 2,12 azalarak 33 milyar 171 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 31,95 azalışla 3 milyar 75 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 olurken altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87 değerine ulaştı.

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 515 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 5 milyar 911 milyon dolarla "tüketim malları", 1 milyar 567 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Ocakta en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 928 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 505 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 879 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 933 milyon dolarla ABD ve 864 milyon dolarla İtalya geldi.

İTHALAT

Geçen ay en çok ithalat 13 milyar 830 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 520 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 753 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Ocakta en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 677 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar", 2 milyar 58 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 1 milyar 663 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 200 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 871 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 512 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki döneme göre yüzde 6,5 azalarak 169 milyar 844 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,31 oranında artarak 218 milyar 315 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 1,74 azalarak 388 milyar 159 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,8 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE (ÖTS) GÖRE DIŞ TİCARET

ÖTS'ye göre ise ihracat ocakta yıllık bazda yüzde 3,26 artarak 14 milyar 282 milyon dolara yükselirken ithalat, yüzde 3,45 azalışla 17 milyar 868 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 23,32 azalarak 3 milyar 586 milyon dolara, dış ticaret hacmi de yüzde 0,58 azalışla 32 milyar 150 milyon dolara geriledi.

Gümrük idarelerince ocakta tahsil edilen vergiler 18 milyar 660 milyon lira olarak hesaplandı.

ŞİRKET VERİLERİ

Ocak itibarıyla aktif limited şirket sayısı 918 bin 614, ticari işletme sayısı 678 bin 895, şube sayısı 214 bin 351, anonim şirket sayısı 152 bin 230, kooperatif sayısı 31 bin 833, kolektif şirket sayısı 10 bin 872, komandit şirket sayısı 1926 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 8 bin 721, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 169 bin 473 olarak kayda geçti.