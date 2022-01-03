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Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!

TÜİK'in Aralık 2021 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği Ocak ayı kira zam oranı da belli oldu. İşte 3 Ocak 2022 itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı....

Ekonomi 03.01.2022, 11:23
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık 2021 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ocak 2022 kira artış oranı da belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile son 19 yılın zirvesine yükseldi.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2022 Ocak ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Ocak 2022 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 oldu. Ev sahipleri kiracılara bugün itibariyle yüzde 19,60 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

OCAK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
Zam oranı: yüzde 19,60 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 196 TL
Zamlı kira bedeli: 1.196 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL
Zam oranı: yüzde 19,60 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 294 TL
Zamlı kira bedeli: 1.794 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira
Zam oranı: yüzde 19,60 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 392 TL
Zamlı kira bedeli: 2.392 TL

 ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Mart'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve  İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.

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