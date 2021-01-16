Obruk Dutludere Sulama Projesi 2021 yatırım programına alındı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Obruk Dutludere Sulama Projesi’nin 2021 yılı yatırım programına alındığını ve 15 Şubat’ta yeniden proje ihalesi yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Kaya, yaptığı yazılı açıklamada projenin ekonomiye yıllık 40 milyon lira katkı sağlayacağını belirterek, “Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Obruk Dutludere Sulama Projesi 2021 yılı yatırım programına alındı ve 15 Şubat’ta yeniden proje ihalesi yapılacak. Yıl ortasında ise yapım ihalesi yapılacak. Çorum’daki önemli yatırımlardan biri olan Obruk Dutludere Sulama Proje ihalesinin 15 Şubat’ta ihale edilerek, toplamda 58 bin 890 dekar alana su temini yapacak ve tamamladığında ekonomiye yıllık 40 milyon lira katkı sağlayacak projeyi birebir takip ederek kısa zamanda bitmesi için çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve DSİ Genel Müdürümüz Kaya Yıldız’a teşekkür ediyorum. Suyun gücünü milletimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.